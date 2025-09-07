Un hombre de unos 30 años fue encontrado sin vida en un zanjón de Eugenio Bustos. El autor huyó, la Policía secuestró un vehículo sospechoso y continúa la búsqueda del conductor.

Hallaron a un ciclista muerto en San Carlos y buscan a un conductor que se dio a la fuga.

Un trágico accidente vial en San Carlos dejó como saldo la muerte de un ciclista este sábado por la noche. El hecho ocurrió cerca de las 20.10 en calle El Indio, frente a la bodega Alfa Crux, en Eugenio Bustos, cuando un transeúnte dio aviso al 911 tras hallar el cuerpo de un hombre dentro de un zanjón.

Al llegar al lugar, la Policía constató la presencia de una bicicleta marca SLP, rodado 29, color negro, dañada sobre la banquina norte y, a unos 20 metros, el cadáver de la víctima, un hombre NN de aproximadamente 30 años. Personal del SEC confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Según relató un testigo, el ciclista habría sido embestido por un automóvil Volkswagen color gris, cuyo conductor se dio a la fuga en dirección a La Consulta.