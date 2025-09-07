7 de septiembre de 2025 - 10:05

Hallaron a un ciclista muerto en San Carlos y buscan a un conductor que se dio a la fuga

Un hombre de unos 30 años fue encontrado sin vida en un zanjón de Eugenio Bustos. El autor huyó, la Policía secuestró un vehículo sospechoso y continúa la búsqueda del conductor.

Hallaron a un ciclista muerto en San Carlos y buscan a un conductor que se dio a la fuga.

Hallaron a un ciclista muerto en San Carlos y buscan a un conductor que se dio a la fuga.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico accidente vial en San Carlos dejó como saldo la muerte de un ciclista este sábado por la noche. El hecho ocurrió cerca de las 20.10 en calle El Indio, frente a la bodega Alfa Crux, en Eugenio Bustos, cuando un transeúnte dio aviso al 911 tras hallar el cuerpo de un hombre dentro de un zanjón.

Leé además

El influencer ruso Parviz Benazirov en el Valle de Uco.

El influencer ruso Parviz Benazirov recorrió el Valle de Uco con sus desafíos en búsqueda de más seguidores

Por Gisel Guajardo
Ocurrió durante la madrugada en Maipú.

Tragedia en Maipú: no vio una loma de burro, perdió el control y murió tras impactar contra unos caños

Por Redacción Policiales

Al llegar al lugar, la Policía constató la presencia de una bicicleta marca SLP, rodado 29, color negro, dañada sobre la banquina norte y, a unos 20 metros, el cadáver de la víctima, un hombre NN de aproximadamente 30 años. Personal del SEC confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Según relató un testigo, el ciclista habría sido embestido por un automóvil Volkswagen color gris, cuyo conductor se dio a la fuga en dirección a La Consulta.

Por disposición del Ayudante Fiscal Gonzalo Garriga, trabajaron en el lugar Policía Científica, Unidad Investigativa de San Carlos, Policía Vial y móviles en patrullaje. Más tarde, investigadores localizaron en un domicilio de calle Bianchetti, en La Consulta, un VW Voyage gris sospechoso, aunque el presunto autor, quien ya fue identificado, no se encontraba en la vivienda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió alumna de una escuela de Buen Orden en trágico accidente (Foto gentileza Radio Regional) 

Murió alumna de una escuela de Buen Orden en trágico accidente en San Martín

Por Enrique Pfaab
Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Impactante incendio en la Feria de Guaymallén afectó a varios galpones

Por Redacción Policiales
Vendía cables robados en las redes sociales y fue detenido en Tunuyán

Tunuyán: detuvieron a un hombre que vendía cables robados a través de redes sociales

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un hombre que intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas 

Intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas y fue detenido

Por Redacción Policiales