7 de septiembre de 2025 - 11:17

Se prendió fuego un conventillo de La Boca donde vivían 13 familias: un muerto y ocho heridos

Las llamas comenzaron alrededor de las 8 en una casa precaria. Bomberos trabajaron para evitar que se propagara a las viviendas cercanas, muchas de madera y chapa.

Se prendió fuego un conventillo de La Boca.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un voraz incendio se desató este domingo por la mañana en un conventillo del barrio porteño de La Boca y ya se registró la muerte de un hombre en silla de ruedas. Al menos ocho personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica, mientras los demás involucrados estaban encerrados en el lugar.

Las llamas comenzaron alrededor de las 8 en una casona precaria ubicada en Wenceslao Villafañe al 400, donde vivían 13 familias. La magnitud del fuego generó una densa columna de humo visible desde varias cuadras y obligó a un amplio despliegue de bomberos, personal del SAME y efectivos policiales.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron intensamente para sofocar el fuego, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez, y evitar que se propagara a las viviendas cercanas, muchas de ellas también de madera y chapa, lo que incrementaba el riesgo.

Las imágenes transmitidas por televisión mostraban el conventillo envuelto en llamas, con muebles, ropa y pertenencias consumidas por el fuego. Vecinos señalaron que la construcción no contaba con salidas de emergencia, aumentando la preocupación por posibles personas atrapadas.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, la víctima fatal fue hallada a pocos metros del acceso al inmueble.

