6 de septiembre de 2025 - 20:27

Impactante incendio en la Feria de Guaymallén afectó a varios galpones

El siniestro se desató durante la tarde del sábado en el mercado ubicado en calle Sarmiento y Gutemberg. Aún no fueron esclarecidos los motivos.

Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un importante incendio se generó esta tarde en el interior de la Feria de Guaymallén, donde el siniestro movilizó a varias dotaciones de bomberos que trabajaron en el lugar.

Leé además

Derrame cloacal en Corralitos. Foto: Gentileza

Por el colapso cloacal, Guaymallén declaró la emergencia sanitaria: qué implica y qué zonas afecta

Por Redacción Política
Importante actividad policial en la casa donde se hirió el chico. Gentileza Matías Pascualetti. 

Tiene 15 años, estaba solo con sus dos hermanitas y terminó con un tiro en la pierna: es hijo de dos policías

Por Redacción Policiales
Embed

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:45 por vecinos de la zona que observaron llamas de grandes tamaños en el interior del mercado cooperativo.

El fuego, cuyo origen aún no ha sido confirmado, generó preocupación entre los comerciantes y vecinos de la zona. Los equipos de emergencia trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros sectores del predio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Provincia firmó una nueva adenda para financiar una obra clave en Guaymallén

La Provincia firmó una nueva adenda para ampliar el financiamiento de una obra clave en Guaymallén

Por Redacción Política
Enzo Valdovino era la pareja de Sandra Sánchez y quedó detenido acusado de matarla en su casa de Guaymallén

Imputaron y enviaron a la cárcel al acusado del femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Por Redacción Policiales
El siniestro se produjo en una vivienda del barrio 9 de Enero, en Puente de Hierro. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Usaban velas para iluminarse y una cayó sobre un bidón con nafta: hay tres heridos en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Conmoción: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino.

Video del femicidio en Guaymallén: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino

Por Redacción Policiales