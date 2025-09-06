Impactante incendio en la Feria de Guaymallén afectó a varios galpones

El siniestro se desató durante la tarde del sábado en el mercado ubicado en calle Sarmiento y Gutemberg. Aún no fueron esclarecidos los motivos.

Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Un importante incendio se generó esta tarde en el interior de la Feria de Guaymallén, donde el siniestro movilizó a varias dotaciones de bomberos que trabajaron en el lugar.

Incendio en un galpón de la Feria de Guaymallén



Varias dotaciones de bomberos trabajan en un amplio operativo y piden apoyo a más cuarteles. pic.twitter.com/eEgzuFsYU4 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) September 6, 2025 El siniestro fue reportado alrededor de las 19:45 por vecinos de la zona que observaron llamas de grandes tamaños en el interior del mercado cooperativo.

El fuego, cuyo origen aún no ha sido confirmado, generó preocupación entre los comerciantes y vecinos de la zona. Los equipos de emergencia trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros sectores del predio.