La Provincia firmó una nueva adenda para ampliar el financiamiento de una obra clave en Guaymallén

El Gobierno sumará USD 1,3 millones al proyecto del Colector Tirasso, tras la adjudicación que elevó el presupuesto total a más de $7.250 millones.

Los Andes | Redacción Política
El acuerdo inicial, suscripto en diciembre de 2024, había establecido una asignación de USD 4.980.169 provenientes del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de la Promoción Industrial. Posteriormente, el Directorio de AYSAM adjudicó la obra a la empresa Constructora San Guillermo S.A. por un monto total de $5.561.167.187,55 (IVA incluido).

Como consecuencia de esa adjudicación, el presupuesto global de la obra se fijó en $7.250.980.780,34, cifra superior al financiamiento original. Ante esta diferencia, la Provincia y AYSAM acordaron mediante adenda un refuerzo de USD 1.325.032, también provenientes del mencionado fideicomiso.

La firma del documento tuvo lugar el 24 de julio de 2025 entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, representada por María Teresa Badui, y AYSAM-SAPEM, presidida por Humberto Daniel Mingorance.

El decreto fue refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

No es la primera adenda vinculada a obras de saneamiento que firma el Ejecutivo provincial. El miércoles, Cornejo autorizó una partida de USD 4,98 millones, provenientes del Fideicomiso del Fondo por Resarcimiento, para la continuidad de la ampliación y refuncionalización del Establecimiento Depurador de General Alvear.

El proyecto, que busca mejorar la infraestructura de saneamiento en el departamento del sur provincial, había recibido en octubre de 2024 una asignación inicial de USD 9,2 millones del fideicomiso provincial.

Sin embargo, tras el proceso de adjudicación a la empresa Stornini S.A., el presupuesto total de la obra se fijó en $16.358 millones (IVA incluido), lo que generó la necesidad de ampliar los fondos asignados.

