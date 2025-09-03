Cornejo aprobó una adenda para adelantar más fondos para una obra en el sur de la provincia: de qué se trata

El Ejecutivo provincial autorizó un refuerzo de USD 4,98 millones para la ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador en General Alvear

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la aprobación de una adenda al convenio específico con Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) para la ampliación y refuncionalización del Establecimiento Depurador de General Alvear. La medida fue instrumentada a través del Decreto 1829, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El proyecto, que busca mejorar la infraestructura de saneamiento en el departamento del sur provincial, había recibido en octubre de 2024 una asignación inicial de USD 9,2 millones del fideicomiso provincial.

Sin embargo, tras el proceso de adjudicación a la empresa Stornini S.A., el presupuesto total de la obra se fijó en $16.358 millones (IVA incluido), lo que generó la necesidad de ampliar los fondos asignados.

El intendente Alejandro Molero con el gobernador Alfredo Cornejo.jpg El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, junto al gobernador Alfredo Cornejo. Prensa de Gobierno de Mendoza. Según el decreto, la diferencia será cubierta con una suma adicional de USD 4,98 millones provenientes del Fideicomiso del Fondo por Resarcimiento. El instrumento legal contó con los vistos buenos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y Mendoza Fiduciaria, encargada de validar la disponibilidad de recursos.

La adenda, firmada el 24 de julio de 2025 por la subsecretaria de Infraestructura, María Teresa Badui, y el presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, forma parte del convenio marco aprobado previamente por el Decreto 2649/24.