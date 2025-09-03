3 de septiembre de 2025 - 07:26

Cornejo aprobó una adenda para adelantar más fondos para una obra en el sur de la provincia: de qué se trata

El Ejecutivo provincial autorizó un refuerzo de USD 4,98 millones para la ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador en General Alvear



Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la aprobación de una adenda al convenio específico con Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) para la ampliación y refuncionalización del Establecimiento Depurador de General Alvear. La medida fue instrumentada a través del Decreto 1829, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El proyecto, que busca mejorar la infraestructura de saneamiento en el departamento del sur provincial, había recibido en octubre de 2024 una asignación inicial de USD 9,2 millones del fideicomiso provincial.

Sin embargo, tras el proceso de adjudicación a la empresa Stornini S.A., el presupuesto total de la obra se fijó en $16.358 millones (IVA incluido), lo que generó la necesidad de ampliar los fondos asignados.

El intendente Alejandro Molero con el gobernador Alfredo Cornejo.jpg
El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, junto al gobernador Alfredo Cornejo.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Según el decreto, la diferencia será cubierta con una suma adicional de USD 4,98 millones provenientes del Fideicomiso del Fondo por Resarcimiento. El instrumento legal contó con los vistos buenos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y Mendoza Fiduciaria, encargada de validar la disponibilidad de recursos.

La adenda, firmada el 24 de julio de 2025 por la subsecretaria de Infraestructura, María Teresa Badui, y el presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, forma parte del convenio marco aprobado previamente por el Decreto 2649/24.

El decreto lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo, y de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

Principales puntos de la adenda

  • Asignación de fondos adicionales: el refuerzo financiero provendrá del fideicomiso provincial y será destinado en forma exclusiva a la ejecución de la obra.

  • Plazo y ejecución: se ratifican los tiempos de ejecución establecidos en el convenio original, con la posibilidad de reprogramaciones acordadas entre las partes.

  • Responsabilidad de AYSAM: la empresa estatal será la subejecutora del proyecto y la responsable del control técnico y financiero.

  • Adjudicataria: la obra estará a cargo de Stornini S.A., con un presupuesto superior a los 10.800 millones de pesos en la etapa adjudicada.

  • Supervisión institucional: el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será el encargado de fiscalizar el cumplimiento del convenio.

El decreto y anexo

pedido_289283_02092025
anexo (31)

