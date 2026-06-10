Tras los incidentes en la UNCuyo, el radicalismo salió en defensa de Alfredo Cornejo: qué dijo

Tras los incidentes registrados durante las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo , la Unión Cívica Radical de Mendoza , la Juventud Radical y la Franja Morada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales emitieron comunicados en los que repudiaron los insultos, agresiones y momentos de tensión que sufrió el gobernador Alfredo Cornejo cuando concurrió a votar.

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El mandatario provincial fue increpado por militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda cuando llegó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para emitir su sufragio en los comicios universitarios. La situación derivó en empujones y forcejeos entre distintos sectores estudiantiles y militantes.

A través de un comunicado conjunto, el Comité Provincia de la UCR y la Juventud Radical expresaron su "más enérgico repudio a los hechos de violencia, agravios e intimidación sufridos por el gobernador Alfredo Cornejo durante la jornada electoral de la Universidad Nacional de Cuyo".

Las organizaciones sostuvieron que la democracia universitaria debe ser un ámbito de "participación, pluralismo, respeto y convivencia entre quienes piensan distinto" y remarcaron que "nada justifica los insultos, las agresiones verbales ni las situaciones de hostigamiento" contra una autoridad elegida democráticamente.

Además, cuestionaron que algunos sectores hayan optado por "la intolerancia y la confrontación en lugar del debate de ideas" y advirtieron que las diferencias políticas no pueden transformarse en expresiones de violencia o persecución.

"La Universidad Pública ha sido históricamente un ámbito de pensamiento crítico, libertad y respeto", señalaron, al tiempo que manifestaron su solidaridad con Cornejo y con los estudiantes y militantes que se vieron involucrados en los incidentes.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con "la defensa de las instituciones, la libertad de expresión, la convivencia democrática y el respeto irrestricto a quienes participan de la vida pública".

La posición de la Franja Morada

Por su parte, la Franja Morada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también emitió un pronunciamiento en rechazo a lo ocurrido durante la jornada electoral.

Desde el Centro de Estudiantes reafirmaron su compromiso con la defensa de las instituciones universitarias y provinciales y repudiaron "la violencia tanto física como verbal" registrada durante el proceso electoral.

La agrupación sostuvo que este tipo de hechos "lesiona el normal desarrollo de la vida universitaria" y atenta contra la participación estudiantil y el respeto por las decisiones expresadas en las urnas.

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En el comunicado, además, recordaron que tanto las autoridades universitarias como las provinciales son elegidas mediante el voto y remarcaron que el ejercicio del sufragio constituye una herramienta fundamental de participación democrática.

La Franja también destacó el vínculo histórico de Cornejo con la unidad académica. El gobernador es graduado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y desarrolló allí parte de su militancia universitaria en las filas de la propia agrupación estudiantil radical.

"Respetar y proteger ese derecho es una responsabilidad colectiva que debemos sostener y fortalecer", afirmaron. Asimismo, consideraron que, en un contexto donde el sistema universitario público enfrenta cuestionamientos, resulta prioritario defender la educación pública y los valores de convivencia institucional.