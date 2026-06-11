Acceso Sur: estas son 12 empresas que se presentaron para la construcción del puente de Aristóbulo del Valle

El gobierno de Alfredo Cornejo realizó este jueves la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción del puente que unirá ambos lados de la calle Aristóbulo del Valle sobre la Ruta Nacional 40, en Godoy Cruz . La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los $5.688 millones y recibió diez propuestas de empresas y uniones transitorias interesadas en ejecutar los trabajos.

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El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui. También participaron representantes de las firmas oferentes, autoridades de Vialidad Nacional y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Según se informó durante la apertura de sobres, se presentaron diez ofertas correspondientes a doce empresas constructoras. Las propuestas fueron presentadas por:

Desde el Ejecutivo provincial destacaron el nivel de participación alcanzado en el proceso licitatorio y señalaron que la cantidad de ofertas refleja el interés del sector privado en competir por la ejecución de la obra.

La intervención busca resolver los problemas de conectividad generados por la Ruta 40 en esa zona de Godoy Cruz y permitir una vinculación más fluida entre los sectores este y oeste del departamento.

Cornejo recordó que se trata de un proyecto largamente reclamado y aseguró que la disponibilidad de fondos permitió avanzar con una obra que había quedado postergada durante años.

"Este puente sobre Aristóbulo del Valle está proyectado desde hace muchísimos años, cuando se creó el Acceso Sur. Siempre ha faltado financiamiento, pero gracias a que hemos logrado este fondo de resarcimiento es que estamos pudiendo intervenir", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la infraestructura permitirá mejorar la integración urbana y complementar otras intervenciones viales en el Gran Mendoza. "Conecta barrios del este del departamento con el centro y el oeste", remarcó.

Alfredo Cornejo - puente acceso Sur El gobernador, Alfredo Cornejo, junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

Características del proyecto

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, señaló que se trata de una obra "muy largamente esperada" por los vecinos de Godoy Cruz y explicó que apunta a eliminar el efecto barrera que actualmente genera la ausencia de una conexión directa en ese sector de la Ruta 40.

La funcionaria detalló que el puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, y que contará con rotondas de pequeño diámetro a ambos lados de la autopista para ordenar la circulación vehicular.

Según el proyecto ejecutivo, la estructura será del tipo viga prefabricada y contará con estribos apoyados sobre macizos de tierra mecánicamente estabilizada. La sección transversal incluirá una calzada vehicular de 8,50 metros de ancho, separada mediante defensas de hormigón tipo New Jersey.

La obra también incorporará una vereda peatonal y una ciclovía de hormigón simple, ambas con un ancho libre de circulación de 1,90 metros. Con esta infraestructura se busca fortalecer las alternativas de movilidad sostenible y mejorar las condiciones de seguridad para peatones y ciclistas.

Marité Baduí - Puente Acceso Sur La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí.

El sistema de conexión estará integrado por las calles colectoras existentes y nuevas rotondas que se construirán tanto al este como al oeste del Acceso Sur. Desde la Provincia señalaron que el diseño sigue criterios similares a los utilizados en otros distribuidores de tránsito de la zona, como los cruces de Rawson y Mariano Boedo, con el objetivo de ofrecer una circulación más fluida y familiar para los conductores.

Las nuevas rotondas tendrán un anillo externo de 16,50 metros y un anillo interno de 9 metros, delimitado por un cordón separador. Además, contarán con un sobreancho interno de 5 metros que permitirá el giro de vehículos de gran porte que eventualmente deban atravesar la intersección.

Badui también destacó el nivel de participación alcanzado en la convocatoria. "La concurrencia de diez ofertas vuelve a poner en relieve el proceso competitivo que estamos teniendo en todas las licitaciones de este tipo", afirmó.

Análisis de las propuestas

Tras la apertura de sobres, las ofertas presentadas serán evaluadas por los equipos técnicos de la Provincia, que deberán analizar la documentación y las propuestas económicas antes de avanzar con la adjudicación de los trabajos.

De acuerdo con la información oficial, la obra tendrá un plazo de ejecución estimado de 13 meses una vez firmado el contrato con la empresa adjudicataria.