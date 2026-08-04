Un senador santafesino pidió disculpas tras grabarse usando el celular y tomando mando mate al volante

El senador provincial por el departamento de San Javier , Oscar Dolzani , quedó envuelto en una fuerte polémica luego de compartir en sus redes sociales un video en el que aparece conduciendo una camioneta mientras utiliza el teléfono celular y sostiene un mate . Su conducta generó numerosas críticas y derivó en un pedido para que se investigue si incurrió en infracciones de tránsito.

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La grabación fue realizada por una persona que viajaba en el asiento del acompañante. Durante el recorrido, el acompañante le preguntó qué canción le recordaba a su infancia y juventud . En ese momento, el legislador tomó el celular para buscar un tema musical, apartando la atención de la conducción.

Una vez que encontró la canción "Me enamoré" , de Agrupación Marilyn , subió el volumen del equipo de audio de la camioneta y acompañó el ritmo con gestos mientras continuaba manejando.

El video fue publicado en su cuenta de Instagram bajo la frase "Le ponemos onda a la recorrida" , aunque rápidamente comenzó a recibir cuestionamientos de usuarios que advirtieron sobre el riesgo de utilizar el teléfono y manipular un mate mientras se conduce.

Entre los comentarios, varios seguidores señalaron que el comportamiento del senador representaba un mal ejemplo para la sociedad, mientras que otros reclamaron que se le aplicaran las mismas sanciones que recibiría cualquier conductor por infringir las normas de tránsito. Incluso algunos usuarios pidieron su suspensión como legislador tras la difusión de las imágenes.

El pedido de disculpas de Oscar Dolzani

La repercusión llevó a Dolzani a publicar un nuevo video en el que reconoció públicamente su error y ofreció disculpas. "Errar es de humanos y rectificar es de sabios", expresó al inicio de su mensaje, antes de admitir que había actuado de manera incorrecta.

"Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer", afirmó el senador, quien sostuvo además que los dirigentes políticos son ciudadanos comunes y que no deben considerarse por encima del resto de la sociedad.

El legislador también explicó que, al momento de la grabación, la ruta presentaba escaso tránsito, aunque aclaró que esa circunstancia no justifica lo ocurrido. "Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie de frente o que no había otros vehículos, está mal, muy mal", remarcó.

El pedido de sanción

La controversia trascendió las redes sociales y llegó al ámbito legislativo. El diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio Soberanía (FAS), presentó un proyecto de Comunicación para solicitar a la Agencia Provincial de Seguridad Vial que informe si fueron labradas actas de infracción contra Dolzani en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y de la Ley Provincial N.º 13.169.

Además, el legislador pidió que el organismo detalle si el senador registra antecedentes o sanciones vinculadas a infracciones viales, al considerar que, por tratarse de un funcionario público, su conducta al volante debe ser evaluada con especial atención.