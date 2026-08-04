Causa Andis: el 26 de agosto comenzará el peritaje oficial a los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo determinó que el 26 de agosto será el inicio del peritaje de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el cual es uno de los principales acusados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo.

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Según informaron, será la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional quien estará a cargo y buscará determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones en las que se habla de presuntos sobornos y sobreprecios.

En este contexto, la Justicia había citado a Spagnuolo para que aportara una muestra de su voz con el objetivo de compararla con la de los audios. Al respecto, el ex funcionario se niega a hacerlo por considerar que la medida implicaría autoincriminarlo, al tiempo que vería vulnerada su garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.

Por eso, el exdirector de ANDIS persistiría en el pedido de nulidad ante la Cámara Federal de Apelaciones con el fin de ponerle un freno al peritaje hasta que ese tribunal resuelva la validez de la citación.

Por su parte, el juez Lijo tomó la decisión de avanzar con el estudio forense con o sin la colaboración de Spagnuolo. Entonces, por pedido del fiscal Franco Picardi, los peritos también podrán utilizar registros públicos de la voz del exfuncionario, de entrevistas brindadas a diferentes medios de comunicación en los tiempos en que era parte del gobierno nacional.

La nueva fecha de los peritajes

En principio, los peritajes se iban a realizar el 22 de julio pasado, pero debido a que especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno, el procedimiento fue postergado a pedido de Picardi. La nueva fecha será el 26 de agosto.

En este sentido, la función de los expertos será establecer si los archivos son auténticos o bien presentan manipulaciones, cortes o ediciones posteriores a la grabación original. Además, analizarán si se pudieron utilizar herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz o hacer síntesis automática a fin de alterar las grabaciones, entre otros puntos.

Y mientras el peritaje avanza, el juez Lijo deberá también resolver la situación procesal de otros 30 imputados que ya fueron indagados y podrían ser procesados.