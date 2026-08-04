La Justicia le ordenó a Lilia Lemoine no hablar públicamente sobre el niño Ian Moche

La Justicia exhortó a la diputada nacional, Lilia Lemoine a abstenerse de hablar sobre Ian Moche, el niño con autismo que se hizo conocido por expresar públicamente su descontento sobre medidas tomadas por el Gobierno nacional. La resolución se da tras una investigación sobre descalificaciones expresadas por la funcionaria en contra del menor.

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Recientemente, la diputada se refirió a Moche y a su madre, Marlene Florencia Spesso, a quien la acusó de "no estar bien de la cabeza" y de obligar a su hijo a "actuar como autista".

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche , una señora que no está bien de la cabeza”, expresó Lemoine en una entrevista con LN+.

Ante sus dichos, la Justicia ordenó que a la diputada abstenerse de hablar sobre el niño y su familia. “Exhórtese a la imputada Lilia Adela Bulokalo Lemoine a abstenerse de realizar cualquier manifestación pública , de forma directa o indirecta, vinculada al adolescente Ian Galo Lescano, alias ‘Ian Moche’ , así como de aludir a su condición de persona perteneciente al espectro autista”,expresa la resolución firmada por el fiscal de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Gustavo Biglino.

La fiscalía aclaró que no se trata de la imposición de una medida cautelar, sino de una "simple exhortación orientada a evitar una mayor litigiosidad en el marco del proceso”.

La diputada es investigada en la causa por cuatro hechos que, según el fiscal, encuadran en la figura contravencional de maltrato en perjuicio de Spesso y su hijo, “agravado en este último caso por ser en perjuicio de un menor de edad con discapacidad”.

Las tensiones entre Ian Moche y el Gobierno

El joven de 12 se hizo reconocido en medios y redes sociales al difundir su postura sobre los recortes del gobierno en el área de Discapacidad.

Las apariciones de Moche en diferentes medios desataron respuestas del oficialismo, incluido el presidente Javier Milei, quien compartió publicaciones en redes sociales señalando a Ian como un "militante del kirchnerismo" y un niño "utilizado" políticamente por gestiones anteriores.

Javier Milei acusó a Ian Moche de militar a favor del kirchnerismo. X

La diputada Lilia Lemoine se sumó a la polémica y acusó en reiteradas oportunidades a la madre del menor por obligarlo a "actuar como autista".

Ante estas aseveraciones, el abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez brindó datos sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtenido por el menor en 2020. “La Andis le otorgó el CUD mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030″, sentenció.