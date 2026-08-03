Obras en el Acceso Sur: el cambio de circulación que tendrá un tramo desde este lunes

Debido a una nueva etapa en las obras de ampliación y reasfaltado del Acceso Sur, empezará este lunes al mediodía un esquema de circulación de doble sentido en la calzada oeste del tramo afectado en Luján de Cuyo.

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Desde este lunes habrá nuevos desvíos en el Acceso Sur por obras de ampliación

Así lo informó la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial con el objetivo de mantener la fluidez vehicular y evitar interrupciones totales en la traza.

Las autoridades dispusieron una serie de desvíos programados y trabajos diferenciados en las denominadas Sección 1 y Sección 2 de la Ruta Nacional 40 .

Respecto a la Sección 2 , a partir del mediodía de este lunes, se implementará una canalización de 2,3 km del tránsito sobre la calzada oeste de la Ruta Nacional 40.

Este sector, comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y la calle Azcuénaga , comenzará a operar temporalmente con doble sentido de circulación. La medida permitirá liberar por completo la calzada este en esos mismos extremos para que las cuadrillas inicien las tareas operativas sobre el terreno.

Acceso Sur Prensa Gobierno de Mendoza

Obras en Acceso Sur: detalles de las tareas y plazos estimados

Las obras planificadas para este tramo de 2.300 metros -ubicados en el extremo sur del sector, más cerca de la Variante Palmira- consisten en la distribución y compactación de una base estabilizada, labores similares a las que actualmente se ejecutan en la Ruta Provincial 22.

Posteriormente, se procederá a la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Se estima que el tiempo de ejecución para estas tareas oscilará entre 50 y 55 días. No obstante, las autoridades advirtieron que este plazo podría extenderse si se registran temperaturas extremadamente bajas, dado que las condiciones climáticas adversas impiden la correcta aplicación del material asfáltico.

Qué pasa con la Sección 1

Además, la Sección 1 de la Ruta Nacional 40 mantendrá la modalidad de trabajo que viene desarrollando hasta el momento.

En esta área, las actividades se concentran en el cantero central, que se ejecuta fuera de la zona de circulación vehicular. Específicamente, las labores se realizan desde la calle Paso hacia el sur en la calzada oeste, y desde la calle Azcuénaga hacia el norte sobre la calzada este.