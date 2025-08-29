29 de agosto de 2025 - 07:39

La millonaria cifra que destinó la Provincia para la comida de los presos

El Ejecutivo provincial destinó más de 1.250 millones de pesos para la provisión de alimentos de mayo a las personas privadas de la libertad y personal penitenciario.

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentaron un plan integral para el Servicio Penitenciario

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo, a través del Decreto 1697 publicado en el Boletín Oficial, aprobó el reconocimiento de legítimo abono a favor de la empresa Clisa Interior S.A. por un total de $1.250.157.504,79. El documento lleva la firma del mandatario provincial y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

El monto corresponde a la provisión de raciones alimentarias entre el 1 y el 13 de mayo de 2025, destinadas a personas privadas de la libertad y al personal penitenciario que cumple funciones de 24 horas en el Servicio Penitenciario Provincial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El decreto detalla que el pago surge de siete facturas emitidas por la empresa y una nota de crédito por ajuste de redondeo. Los montos fueron avalados por la Dirección Principal de Administración del Servicio Penitenciario y la Contaduría General de la Provincia.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 8706 y su Decreto Reglamentario 1000/15, que regula el procedimiento de reconocimiento de gastos por legítimo abono. Este mecanismo es de carácter excepcional y se utiliza cuando no se han podido aplicar los procesos regulares de contratación, como la licitación pública.

Según lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el precio de las raciones reconocidas se ajusta a los valores de mercado y coincide con las condiciones de la contratación directa 11613-0015-CDI25, adjudicada en mayo de este año por un total de 4 millones de raciones a un valor unitario de $13.534,40.

Asimismo, se informó que el proveedor cuenta con un plazo de 15 días hábiles para interponer recursos administrativos de revocatoria, jerárquico o de aclaratoria, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9003.

No es la primera vez que el Ejecutivo da a conocer este tipo de gasto. A finales de julio autorizó el pago de más de 2.870 millones de pesos a la empresa CLISA Interior S.A. por la provisión de raciones alimentarias destinadas a personas privadas de su libertad y personal penitenciario con funciones de 24 horas, correspondientes al mes de abril de 2025.

El decreto

pedido_288284_22082025

