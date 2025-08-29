La condición que puso el Gobierno provincial para que taxis y remises puedan aplicar descuentos en sus tarifas

La Subsecretaría de Transporte, a cargo de Luis Borrego, habilitó este viernes a los permisionarios de taxis y remises a ofrecer descuentos y promociones a sus clientes , siempre que los mismos se apliquen por debajo de la tarifa oficial y sean asumidos por los propios prestadores.

El Gobierno dipuso la reorganización de las paradas de taxis en el Gran Mendoza

Las tarifas actualizadas de taxis y el nuevo diseño de pintura para todas las unidades del Gran Mendoza

La medida, formalizada a través de la Resolución 1244 y publicada en el Boletín Oficial , respondió a un pedido de la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (APROTAM) , que había solicitado la posibilidad de implementar incentivos comerciales para los usuarios del servicio.

De acuerdo con lo dispuesto, los beneficios podrán ser aplicados de manera optativa por cada permisionario, sin modificar el cuadro tarifario vigente establecido por la autoridad de aplicación. El costo económico de esos descuentos recaerá únicamente en quienes decidan ofrecerlos .

La resolución también establece que los descuentos deberán ser informados y publicitados adecuadamente por las empresas de radiollamadas , garantizando el respeto a los derechos de los consumidores.

El Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) fue notificado de la decisión, al ser el organismo encargado de la estructura de costos del sistema de transporte regulado por la Ley 9086.

El precio de las tarifas

Agosto comenzó con un incremento en la bajada de bandera de los taxis y remises en toda la Provincia. Esta suba se estableció a principio de junio y pactó que sea 21,11% divididos en dos partes. La primera suba se aplicó en el sexto mes del año y el segundo recién esta semana.

En su momento, el incremento fue solicitado por la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (APROTAM), la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (ATASUR) y la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX), quienes presentaron estudios de costos al Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) para justificar la medida.

Ahora, en el Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna de los taxis pasará a $1.377 y la ficha a $73. En horario nocturno, será de $1.646 y $90 respectivamente.

En el caso de los remises, en la misma zona y fecha, la bajada diurna ascenderá a $1.418 y la ficha a $82. De noche, los valores serán de $1.711 y $89. El horario nocturno en el que se aplican las tarifas diferenciadas abarca desde las 22:00 hasta las 5:00.

