El Gobierno dipuso la reorganización de las paradas de taxis en el Gran Mendoza

La Subsecretaría de Transporte oficializó este viernes la reorganización de las paradas de taxis en el Gran Mendoza , a través de la Resolución 1143. La medida responde a un pedido de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) .

La resolución publicada en el Boletín Oficial se enmarca en el nuevo concurso público para la adjudicación de permisos de prestación del servicio de transporte de pasajeros en taxi.

Según el área a cargo de Luis Borrego , el objetivo es optimizar la eficiencia del sistema y mejorar la movilidad en el centro de la ciudad, en coordinación con los municipios y las áreas técnicas de planificación.

La resolución deja sin efecto disposiciones anteriores (Resoluciones Nº 16/2021 y Nº 27/2021) y aprueba un listado actualizado de paradas autorizadas, disponible en un anexo publicado en el sitio web del Boletín Oficial.

Además, se establece la obligatoriedad para los conductores de utilizar exclusivamente las paradas habilitadas, en concordancia con la normativa vigente.

El control de su cumplimiento estará a cargo de los municipios, mientras que la fiscalización y el registro de infracciones recaerá en el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), que podrá aplicar sanciones tanto a choferes como a titulares de permisos.

Desde la Subsecretaría de Transporte destacaron que la reorganización busca acompañar la modernización de la flota de taxis y garantizar un mejor servicio a los usuarios.

