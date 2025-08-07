7 de agosto de 2025 - 08:25

Las tarifas actualizadas de taxis y el nuevo diseño de pintura para todas las unidades del Gran Mendoza

El Gobierno unificó el diseño visual de las unidades nuevas o renovadas. El número identificatorio ahora deberá ir en color amarillo.

La modificación busca unificar el diseño visual de las unidades nuevas o renovadas. El número identificatorio ahora deberá ir en color amarillo.

La modificación busca unificar el diseño visual de las unidades nuevas o renovadas. El número identificatorio ahora deberá ir en color amarillo.

Foto:

Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

Leé además

El Gobierno oficializó un aumento del 21% en las tarifas de taxis y remises en Mendoza

Autorizaron aumento del 21% en las tarifas de taxis y remises en Mendoza

Por Jorge Yori
El Gobierno adjudicó una millonaria compra para inhibidores de celulares en las cárceles: los detalles

El Gobierno adjudicó una millonaria compra para inhibidores de celulares en las cárceles: los detalles

Por Redacción Política

El cambio afecta al color del número de aditamentos, el código identificatorio que deben llevar los vehículos habilitados, que dejará de ser blanco para pasar a color amarillo.

Esta nueva disposición alcanza a los vehículos que se incorporen al servicio de taxi como consecuencia de nuevos permisos, así como también a los 0KM que reemplacen unidades habilitadas, conforme a lo estipulado en la normativa previa.

anexo (24)

La modificación se suma a lo dispuesto por la Resolución 0864, firmada el pasado 25 de junio, donde se aprobó el instructivo con las “Pautas Generales para el diseño correspondiente a la imagen de Taxis”.

En ese documento, la Subsecretaría había establecido lineamientos estéticos como la incorporación del color amarillo en el techo de los vehículos, con el objetivo de mejorar la visibilidad, facilitar la identificación y generar una imagen homogénea en la flota.

Según se detalla en la resolución reciente, la decisión de cambiar el color del número del aditamento responde a la necesidad de unificar criterios visuales y facilitar el diseño general. En concreto, el nuevo color deberá aplicarse en las dos puertas delanteras y en la parte trasera de los vehículos.

Aumentó la bajada de bandera

Por otro lado, a partir de este miércoles, comenzó a regir el nuevo incremento en la bajada de bandera de los taxis y remises en toda la Provincia. Este incremento se estableció a principio de junio y pactó que sea 21,11% divididos en dos partes. La primera suba se aplicó en el sexto mes del año y el segundo recién esta semana.

En su momento, el incremento fue solicitado por la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (APROTAM), la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (ATASUR) y la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX), quienes presentaron estudios de costos al Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) para justificar la medida.

Ahora, en el Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna de los taxis pasará a $1.377 y la ficha a $73. En horario nocturno, será de $1.646 y $90 respectivamente.

En el caso de los remises, en la misma zona y fecha, la bajada diurna ascenderá a $1.418 y la ficha a $82. De noche, los valores serán de $1.711 y $89. El horario nocturno en el que se aplican las tarifas diferenciadas abarca desde las 22:00 hasta las 5:00.

La resolución

pedido_286417_06082025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno denunció penalmente a los médicos que cometieron fraude en el examen de residencias

El Gobierno denunció penalmente a los médicos que cometieron fraude en el examen de residencias

Por Redacción Política
Cae el trabajo formal: casi 170.000 puestos menos que en diciembre de 2023.

La advertencia de la Iglesia al Gobierno: "Cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad"

Por Redacción Sociedad
Con un quórum ajustado, la oposición buscará mañana en Diputados dar un nuevo golpe al Gobierno.

Diputados: con quórum ajustado, la oposición buscará este mércoles dar un nuevo revés al Gobierno

Por Redacción Política
El Gobierno nacional presentó un escrito para no entregar los chats de Massa y Caputo.

Juicio por YPF: el Gobierno le pide a la jueza Preska que no exija los mails de Caputo y Massa

Por Redacción Economía