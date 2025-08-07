Las tarifas actualizadas de taxis y el nuevo diseño de pintura para todas las unidades del Gran Mendoza

La Subsecretaría de Transporte de la Provincia, a cargo de Luis Borrego , oficializó este jueves una modificación en el instructivo que regula la imagen de los taxis en la zona del Gran Mendoza . La medida fue establecida mediante la Resolución 1117 publicada en el Boletín Oficial.

El cambio afecta al color del número de aditamentos, el código identificatorio que deben llevar los vehículos habilitados, que dejará de ser blanco para pasar a color amarillo.

Esta nueva disposición alcanza a los vehículos que se incorporen al servicio de taxi como consecuencia de nuevos permisos, así como también a los 0KM que reemplacen unidades habilitadas, conforme a lo estipulado en la normativa previa.

La modificación se suma a lo dispuesto por la Resolución 0864, firmada el pasado 25 de junio, donde se aprobó el instructivo con las “Pautas Generales para el diseño correspondiente a la imagen de Taxis”.

En ese documento, la Subsecretaría había establecido lineamientos estéticos como la incorporación del color amarillo en el techo de los vehículos, con el objetivo de mejorar la visibilidad, facilitar la identificación y generar una imagen homogénea en la flota.

Según se detalla en la resolución reciente, la decisión de cambiar el color del número del aditamento responde a la necesidad de unificar criterios visuales y facilitar el diseño general. En concreto, el nuevo color deberá aplicarse en las dos puertas delanteras y en la parte trasera de los vehículos.

Aumentó la bajada de bandera

Por otro lado, a partir de este miércoles, comenzó a regir el nuevo incremento en la bajada de bandera de los taxis y remises en toda la Provincia. Este incremento se estableció a principio de junio y pactó que sea 21,11% divididos en dos partes. La primera suba se aplicó en el sexto mes del año y el segundo recién esta semana.

En su momento, el incremento fue solicitado por la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (APROTAM), la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (ATASUR) y la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX), quienes presentaron estudios de costos al Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) para justificar la medida.

Ahora, en el Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna de los taxis pasará a $1.377 y la ficha a $73. En horario nocturno, será de $1.646 y $90 respectivamente.

En el caso de los remises, en la misma zona y fecha, la bajada diurna ascenderá a $1.418 y la ficha a $82. De noche, los valores serán de $1.711 y $89. El horario nocturno en el que se aplican las tarifas diferenciadas abarca desde las 22:00 hasta las 5:00.

La resolución