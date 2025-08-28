Invertirán $5.000 millones en el sistema de salud: a qué se destinarán

El Gobierno de Mendoza anunció una ambiciosa aceleración del plan de remodelación de centros de salud , con una inversión adicional de 5.000 millones de pesos para lo que resta del año. Así lo confirmó esta mañana el ministro de Salud, Rodolfo Montero , durante la inauguración de las obras del Centro de Salud N°150 en el barrio La Gloria .

“Empezamos el año pasado a remodelar y mejorar centros de salud . Esta es la consecuencia de ese plan”, señaló Montero al encabezar el acto, junto al gobernador, Alfredo Cornejo . Y agregó: “Esta mañana el gobernador anunció que va a acelerar fuertemente esa inversión y va a invertir 5.000 millones de pesos para remodelar 50 centros de salud o más”.

Según detalló el ministro, el objetivo final es ambicioso: intervenir en los 270 centros de salud que tiene la provincia. En ese marco, destacó que la estrategia apunta a fortalecer la atención primaria , no sólo desde la infraestructura , sino también desde lo humano y tecnológico .

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero junto al gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado. Foto: Orlando Pelichotti

“Nosotros dijimos que de verdad queríamos fortalecer la atención primaria . Fortalecerla implica tener mejor infraestructura , como estamos viendo en este centro de salud . Implica también traer tecnología, pero sobre todo fortalecer el recurso humano y los profesionales en salud”, enfatizó.

Montero también subrayó que ya se han incorporado nuevos médicos a través del régimen especial , y que uno de los objetivos centrales para lo que resta del año será mejorar la situación de los trabajadores del régimen 15 , que prestan servicios esenciales en estos establecimientos.

Inversión en La Gloria

Durante la inauguración de las obras en el centro de salud en el barrio La Gloria, el ministro detalló las obras realizadas. “Hicimos cierre perimetral, pisos, cloacas, electricidad, techos nuevos… Es decir, una remodelación muy importante con una inversión de alrededor de 150 millones de pesos”, enumeró.

El funcionario reconoció que la Provincia arrastra un déficit en infraestructura sanitaria de atención primaria.

“Nos hemos encontrado con centros de salud muy deteriorados. Es difícil mantener una infraestructura de 270 centros”. Y agregó que, aunque en la primera gestión del gobernador se priorizó la inversión en hospitales, ahora el foco está puesto en los centros de salud barriales, resumió.

“En la primera gestión del gobernador se hizo una inversión muy importante, sobre todo en infraestructura hospitalaria. Se construyeron hospitales nuevos e intervinieron gran parte de los hospitales de toda la provincia”, recordó.

Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes. Foto: Los Andes. Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes. Foto: Los Andes.

En ese repaso, Montero destacó obras como la ampliación del hospital Schestakow en el Sur, la construcción de un hospital nuevo en el Valle de Uco, las remodelaciones en los hospitales del este, y la nueva maternidad del Lagomaggiore en la capital provincial.

“Si uno va repasando, casi toda la infraestructura hospitalaria había recibido mejoras importantes. En esta gestión, nos hemos propuesto abarcar todos los centros de salud de la provincia”, concluyó.