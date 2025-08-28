Le diagnosticaron estrés, pero tenía un tumor cerebral: la millonaria demanda que pide de indemnización

Una mujer de 37 años ha presentado una demanda contra el Servicio de Salud en España tras atravesar un largo proceso médico que concluyó con el diagnóstico de un tumor cerebral más de un año después de su primera consulta. El reclamo, que asciende a 417.763 euros ,pone en tela de juicio los plazos diagnósticos y la calidad de la atención prestada por la sanidad pública.

Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la paciente acudió a su centro de salud presentando síntomas como sudoración fría, palidez, debilidad generalizada, contractura en la zona cervical y temblores en la mano izquierda.

Según el despacho Sires Abogados, que representa a la demandante , el médico atribuyó los síntomas al estrés laboral y a problemas cervicales, sin realizarle un examen físico ni remitirla al hospital para realizar pruebas complementarias.

La paciente fue en repetidas ocasiones al centro médico, donde le recetaron antidepresivos y relajantes musculares , pero no le hicieron estudios específicos ni evaluaron el dolor según su descripción.

En mayo de 2023, se le practicó una resonancia magnética cervical que descartó la existencia de alteraciones en esa zona. No fue hasta el mes siguiente, en junio, cuando fue derivada al Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Ante el empeoramiento de los síntomas y el incremento del dolor, la paciente solicitó el 5 de diciembre una revisión más completa. A pesar de ello, no fue hasta febrero de 2024 cuando finalmente se le realizó una resonancia magnética craneal, es decir, más de un año después de su primera visita a atención primaria.

Luego, el 3 de marzo de 2024, después de la realización de pruebas complementarias, le diagnosticaron “un proceso expansivo con morfología en alas de mariposa” que afectaba a la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales.

Los médicos detectaron lo que parece ser una lesión glial con una disposición en forma de alas de mariposa, lo que indica la presencia de un tumor en el cerebro.

“Hay un indubitado retraso del diagnóstico al no haber sido atendida adecuadamente la dolencia de la paciente, cuando se le debió practicar una prueba de imagen más concluyente, como un TAC”, explica en un comunicado el abogado de la afectada, José Antonio Sires.

Inicialmente, la paciente presentó un reclamo por 201.000 euros al Servicio Andaluz de Salud debido al retraso en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, esta cantidad se elevó a 417.763 euros tras identificarse nuevos errores médicos cometidos durante el proceso asistencial.

Un informe pericial reciente ha evidenciado una actuación negligente en el área de ginecología del Hospital Virgen del Rocío, lo que provocó una hospitalización de 11 días y la necesidad de una intervención quirúrgica adicional.

Estos acontecimientos no solo han incrementado el importe de la reclamación, sino que también han generado nuevas secuelas y un deterioro significativo en la calidad de vida de la paciente.