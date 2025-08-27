27 de agosto de 2025 - 21:25

No es un snack: los riesgos de comer fideos secos recién sacados del paquete, según especialistas

Comer pasta seca parece un hábito curioso e inofensivo que comienza a ser tendencia y puede traer riesgos en la salud, según expertos en nutrición.

Comer fideos secos es un experimento raro en la alimentación y puede generar riesgos a corto plazo.

Por Redacción

Comer pasta seca recién salida del paquete es una rareza y puede resultar más riesgoso de lo que parece. Su textura crujiente puede tentar a algunos por compararlo como un snack pero los especialistas advierten que el organismo no está preparado para procesar este alimento en estado crudo y pueden aparecer molestias intestinales.

Los fideos están diseñados para cocerse en agua lo que modifica su estructura química y facilita la digestión. Al ingerirlos secos la dureza de la pasta se combina con el almidón sin hidratar lo que genera dificultad al momento de ser absorbido por el cuerpo y provoca sensaciones poco aceptables.

Qué riesgos provoca en el cuerpo al comer pasta seca cruda

Los especialistas del sitio Healthline, explican que el proceso de cocción de la pasta no solo ablanda su textura sino que transforma el almidón en una forma más digerible para el sistema digestivo.

  • Al ingerirlo en estado seco, el almidón permanece intacto y puede llegar al intestino sin haber sido descompuesto correctamente. Esto favorece la aparición de gases, cólicos e incluso estreñimiento.
  • Masticar pasta cruda también puede ser un problema para tus dientes ya que la dureza de los fideos puede ocasionar microfracturas en el esmalte o aumentar la sensibilidad dental.
  • Aunque los fideos secos estén envasados y seguros para su cocción pueden contener pequeñas trazas de bacterias que al no pasar por el proceso de calor no son eliminadas.

Los especialistas en nutrición coinciden en que el cuerpo necesita que los carbohidratos complejos pasen por la cocción para que el organismo aproveche mejor su energía. Por eso, al ingerir pasta cruda dificulta la absorción de nutrientes y además altera la microbiota intestinal afectando el equilibrio de bacterias beneficiosas.

Por qué no es recomendable comer pasta cruda según expertos

La costumbre de morder fideos secos algunos la asocian con un simple antojo sin consecuencias importantes.

  • Sin embargo, la ingesta repetida de pasta cruda no es recomendable porque genera estrés en el sistema digestivo y puede dar lugar a molestias prolongadas como dolor abdominal, gases e inflamación.
  • El problema principal está en el almidón sin gelatinizar. Por eso, durante la cocción, el almidón cambia de estructura y se vuelve más fácil de digerir. En cambio, crudo, se mantiene rígido y resistente.
  • Además quienes tienen el hábito de comer pasta cruda como snack deben tener en cuenta que no se trata de un alimento diseñado para consumirse de esa manera.
Comer pasta seca recién sacada del paquete puede parecer un experimento simple pero no es una buena idea. El organismo no procesa bien el almidón crudo lo que genera digestiones más lentas y molestias como gases, dolor abdominal o estreñimiento. Lo más recomendable es que disfrutes la pasta cocida tal como fue pensada aprovechando su energía de manera saludable y sin comprometer el bienestar digestivo.

