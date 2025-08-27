27 de agosto de 2025 - 22:05

Ni vinagre ni bicarbonato: cómo lavar las plantillas de las zapatillas de forma efectiva

Existe una manera práctica para limpiar las plantillas de las zapatillas sin recurrir a mezclas caseras y mantenerlas libres de olores y bacterias.

Mantener una rutina continua de limpieza ayuda a mantener las plantillas y las zapatillas libre de bacterias.

Mantener las plantillas limpias es clave para alargar la vida útil de las zapatillasy cuidar la higiene de los pies. Aunque muchos recurren a vinagre o bicarbonato, existen métodos igual de efectivos que no dañan los materiales y permiten una limpieza profunda sin dejar residuos molestos en el calzado.

Las plantillas acumulan transpiración, bacterias y suciedad por el uso diario lo que puede generar olores difíciles de eliminar. Una técnica recomendada por especialistas en cuidado del calzado es combinar otros ingredientes con agua tibia en lugar de productos abrasivos lo que resulta más seguro para plantillas comunes y también para las ortopédicas.

Cómo limpiar plantillas comunes de manera sencilla y segura

Las plantillas extraíbles de las zapatillas pueden lavarse con un método casero simple que no requiere químicos fuertes.

  • Solo tenés que retirarlas y sumergirlas en un recipiente con agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Además, con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves podés frotar la superficie eliminando manchas y restos de transpiración acumulados.
  • No utilices agua muy caliente ya que eso puede deformar el material de la plantilla. Una vez cepilladas, enjuagalas con agua limpia y dejalas secar al aire libre en un lugar ventilado sin exponerlas directamente al sol porque la radiación puede dañar la estructura o provocar encogimiento.
  • Para eliminar olores sin recurrir a vinagre y bicarbonato podés espolvorear un poco de maicena sobre la plantilla después de lavarla. Estos polvos naturales absorben la humedad y ayudan a neutralizar el mal olor sin dañar los tejidos ni dejar un aroma fuerte.

Mantené una rutina regular cada dos semanas así lográs prevenir la acumulación de bacterias y hongos que pueden producir infecciones en los pies. Este hábito además prolonga la durabilidad de las zapatillas y favorece una mejor salud podal.

Las plantillas ortopédicas exigen una limpieza diferente para no dañarlas

Las plantillas ortopédicas requieren un cuidado especial porque están diseñadas con materiales específicos para corregir la pisada o brindar soporte al arco del pie.

  • Según podólogos de Cleveland Clinic, no deben sumergirse en agua ya que la humedad puede afectar su estructura interna y reducir su efectividad. Por eso, la mejor opción es que las limpies de forma manual con un paño húmedo y jabón neutro.
  • Para una limpieza más profunda podés preparar una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón líquido suave y rápidamente pasá un trapo apenas escurrido sobre la superficie.
  • Nunca frotes con cepillos duros ni las metas en el lavarropas porque esto puede alterar su forma y arruinar el diseño ortopédico que las hace funcionales.
Lavar las plantillas de las zapatillas de manera correcta es fundamental para evitar olores y mantener la higiene de los pies. Con agua tibia y jabón neutro podés lograr una limpieza efectiva en plantillas comunes sin necesidad de usar vinagre ni bicarbonato. Incorporar este hábito garantiza mayor comodidad, prolonga la durabilidad del calzadoy cuida la salud podal.

