24 de agosto de 2025 - 15:15

Cómo evitar que las zapatillas se coman las medias: el truco más efectivo, sin gastar dinero y en minutos

Un método simple, sin costo y efectivo para mantener las medias en su lugar y alargar su vida útil sin gastar de más.

Cómo evitar que las zapatillas se bajen o coman las medias con un truco casero

A todos nos pasó: nos ponemos las zapatillas favoritas con medias invisibles o muy blandas y, a los pocos pasos, el calcetín comienza a deslizarse hasta desaparecer dentro del calzado. Este problema ocurre por varias razones: medias de baja calidad, telas muy estiradas, exceso de sudoración, zapatillas de materiales resbaladizos o un calzado que queda un poco grande.

Más allá de la incomodidad, las medias se arruinan más rápido y el calzado pierde comodidad. Sin embargo, existe un truco de costura casero que puede ayudarte a olvidarte del problema para siempre.

Coser un elástico en el talón: con un poco de hilo puedes reforzar la media en la parte trasera, ajustando su agarre y evitando que se mueva con el roce del calzado.

El truco de costura para que las zapatillas no absorban las medias

Existen dos formas sencillas de resolverlo en casa:

  • Cinta adhesiva de doble cara: se coloca en la parte interna del talón de la media o directamente en el talón interno de la zapatilla. Así se crea una fijación temporal que evita que la media se deslice.
  • Coser un elástico en el talón: con un poco de hilo puedes reforzar la media en la parte trasera, ajustando su agarre y evitando que se mueva con el roce del calzado. Este método es más duradero y resistente, ideal si usas mucho las zapatillas a diario.

Además, se recomienda optar por medias de buena calidad, con elásticos firmes, refuerzos en la puntera y, si es posible, tejidos antideslizantes que incrementen la fricción con el calzado.

Cinta adhesiva de doble cara: se coloca en la parte interna del talón de la media o directamente en el talón interno de la zapatilla.

Consejos para cuidar tus medias y alargar su vida útil

Para que tus medias duren más tiempo y no pierdan elasticidad, seguí estas recomendaciones:

  • Lávalas a mano con agua fría y detergente suave.
  • Si usás lavarropas, elegí un programa delicado, sin suavizante ni productos agresivos.
  • Lavá siempre las medias del revés y enjuagá bien el detergente.
  • Secálas al aire libre y nunca las guardes húmedas, ya que eso arruina la tela y genera mal olor.

Con estas técnicas de costura casera y cuidados básicos de lavado, podrás mantener tus medias impecables, cómodas y seguras dentro de las zapatillas. Un consejo sencillo y económico que transforma la costura en una herramienta práctica para el hogar.

