Qué significa que algunas personas no puedan ir a un baño "ajeno" o público, según la psicología

Conocido como el síndrome de la vejiga tímida, esta condición afecta al 7% de la población mundial. Qué es y cómo se trata.

Por qué algunas personas no pueden ir al baño "ajeno" o público, según la psicología

Para muchas personas, usar el baño fuera de casa resulta casi imposible, incluso cuando sienten la necesidad de orinar. Baños ajenos o públicos, como los del trabajo, restaurantes o centros nocturnos, se perciben como lugares inadecuados para hacer sus necesidades. Esta dificultad recibe el nombre de Síndrome de la vejiga tímida o Paruresis.

Según la Asociación Internacional de Paruresis (IPA), aproximadamente el 7% de la población mundial padece este trastorno, que se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de orinar en baños públicos o en situaciones en las que otras personas están cerca.

baños2 Esta dificultad recibe el nombre de Síndrome de la vejiga tímida o Paruresis. Web La verdad detrás de las personas que no pueden usar un baño ajeno Entre las sensaciones y comportamientos más comunes se incluyen: ansiedad al usar baños públicos, miedo a ser escuchado, evitar ir a baños ajenos en casas de familiares o cuando hay visitas, abstenerse de beber líquidos antes de salir de casa, o ir al baño varias veces antes de salir aunque no haya necesidad real.

El impacto del síndrome puede afectar tanto la vida social como la laboral, generando incomodidad y limitando la autonomía. Sin embargo, la IPA señala que la terapia de exposición gradual es efectiva para disminuir este temor, permitiendo que las personas aprendan a orinar incluso con otras personas presentes y mejoren su calidad de vida y relaciones interpersonales.

baños3 Especialistas advierten que aguantarse las ganas de orinar puede tener consecuencias para la salud Web Especialistas advierten que aguantarse las ganas de orinar puede tener consecuencias para la salud, incluyendo cistitis, infecciones urinarias, cálculos renales y afectaciones en la vesícula y la uretra.

Por eso, quienes se sientan identificados con estos síntomas deben buscar ayuda profesional y comenzar cambios graduales para superar el miedo y recuperar la normalidad en su vida cotidiana.