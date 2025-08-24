24 de agosto de 2025 - 17:25

Qué significa que algunas personas no puedan ir a un baño "ajeno" o público, según la psicología

Conocido como el síndrome de la vejiga tímida, esta condición afecta al 7% de la población mundial. Qué es y cómo se trata.

Por qué algunas personas no pueden ir al baño "ajeno" o público, según la psicología

Para muchas personas, usar el baño fuera de casa resulta casi imposible, incluso cuando sienten la necesidad de orinar. Baños ajenos o públicos, como los del trabajo, restaurantes o centros nocturnos, se perciben como lugares inadecuados para hacer sus necesidades. Esta dificultad recibe el nombre de Síndrome de la vejiga tímida o Paruresis.

La verdad detrás de las personas que no pueden usar un baño ajeno

Entre las sensaciones y comportamientos más comunes se incluyen: ansiedad al usar baños públicos, miedo a ser escuchado, evitar ir a baños ajenos en casas de familiares o cuando hay visitas, abstenerse de beber líquidos antes de salir de casa, o ir al baño varias veces antes de salir aunque no haya necesidad real.

El impacto del síndrome puede afectar tanto la vida social como la laboral, generando incomodidad y limitando la autonomía. Sin embargo, la IPA señala que la terapia de exposición gradual es efectiva para disminuir este temor, permitiendo que las personas aprendan a orinar incluso con otras personas presentes y mejoren su calidad de vida y relaciones interpersonales.

Especialistas advierten que aguantarse las ganas de orinar puede tener consecuencias para la salud, incluyendo cistitis, infecciones urinarias, cálculos renales y afectaciones en la vesícula y la uretra.

Por eso, quienes se sientan identificados con estos síntomas deben buscar ayuda profesional y comenzar cambios graduales para superar el miedo y recuperar la normalidad en su vida cotidiana.

