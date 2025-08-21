21 de agosto de 2025 - 18:05

No es cansancio: por qué bostezamos cuando otra persona lo hace

Un gesto cotidiano en las personas. Parece simple, pero esconde un fenómeno estudiado por la ciencia y aún genera preguntas.

Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Foto:

WEB
Por Redacción

Todos hemos vivido la situación en la que alguien bosteza e instantáneamente sentimos la necesidad de hacerlo también. Aunque parezca un acto sin importancia, este reflejo involuntario ha sido objeto de estudios que buscan entender qué lo provoca y por qué se transmite de una persona a otra en segundos.

Leé además

Este es el motivo que nos lleva a silenciar nuestro celular, según la psicología.

Qué significa tener el celular siempre en silencio, según la psicología

Por Andrés Aguilera
Para los psicólogos, que una persona se vista siempre de negro no es una casualidad y tiene varios factores de estudio.

Qué significa vestirse siempre de negro, según la psicología

Por Redacción

Lo interesante es que no todos reaccionan igual ante un bostezo ajeno. Algunos parecen inmunes mientras otros lo repiten de manera automática. La explicación no se reduce a un simple reflejo fisiológico, sino que conecta con aspectos sociales y psicológicos que los investigadores analizan desde hace años.

bostezar cuando otro lo hace
Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Qué significa para los expertos el bostezo contagioso entre personas

El bostezo es una acción natural del cuerpo que ayuda a regular la temperatura cerebral y mantener la alerta. Sin embargo, el contagio de este gesto ha despertado interés porque ocurre incluso cuando no sentimos sueño.

  • Diversos estudios muestran que la imitación de un bostezo responde a mecanismos sociales y a la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona.
  • Según los especialistas de National Institutes of Health, el bostezo contagioso aparece con más frecuencia en individuos con altos niveles de empatía. Esto significa que quienes tienen mayor facilidad para percibir y compartir emociones ajenas son más propensos a repetir el gesto.
  • Aunque la edad también influye, ya que en los niños pequeños este fenómeno no es tan común como en adolescentes y adultos.

Es por eso, que un bostezo activa áreas cerebrales relacionadas con la imitación y el control motor. Es decir, que el simple hecho de ver a otra persona abrir la boca de esa manera provoca una respuesta automática en el cerebro que difícilmente pueda evitarse.

bostezar cuando otro lo hace
Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Por qué el bostezo compartido importa en la vida social

El contagio del bostezo no se limita a un detalle curioso de la conducta humana sino que aporta información sobre la forma en que nos conectamos socialmente.

  • Este pequeño acto ocurre con mayor frecuencia entre familiares, amigos cercanos o personas con vínculos emocionales fuertes. Eso refuerza la idea de que está ligado a la empatía y a la unión del grupo.
  • Por eso, los especialistas plantean que bostezar junto a alguien funciona como un mecanismo de sincronización.
  • Este dato refuerza la idea de que existe un vínculo directo entre la capacidad de comprender a otros y la repetición del gesto. En consecuencia, el bostezo compartido se convierte en una ventana para observar cómo nos relacionamos con el entorno.
bostezar cuando otro lo hace
Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

El acto de bostezar cuando otro lo hace no es un simple reflejo involuntario sino una manifestación de nuestra capacidad de conexión social. La ciencia revela que este fenómeno está vinculado con la empatía y con la forma en que los grupos humanos se sincronizan entre sí. Comprender por qué ocurre ayuda a valorar la importancia de los vínculos emocionales y de la comunicación no verbal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que significa preferir andar siempre descalzos, segun la psicologia

Qué significa preferir andar siempre descalzos, según la psicología

Por Redacción
Una persona con rechazo constante puede que esté invitando a que lo ayuden anímicamente y a que se le brinde mejor atención.

Qué significa que una persona siempre busque una excusa ante una invitación, según la psicología

Por Redacción
No es raro que una persona prefiera la compañía de un perro antes que la de un ser humano.

Qué significa que una persona se lleve mejor con los perros que con los humanos, según la psicología

Por Redacción
Una persona que se queda sin voz en momentos tensos puede que sea por una acción involuntaria del cuerpo.

Qué significa que una persona se quede sin voz en momentos de nerviosismo, según la psicología

Por Redacción