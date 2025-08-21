No es cansancio: por qué bostezamos cuando otra persona lo hace

Un gesto cotidiano en las personas. Parece simple, pero esconde un fenómeno estudiado por la ciencia y aún genera preguntas.

Bostezar porque lo hizo otra persona segundos antes es un acto empático pero tiene algunas respuestas psicológicas sorprendentes.

Todos hemos vivido la situación en la que alguien bosteza e instantáneamente sentimos la necesidad de hacerlo también. Aunque parezca un acto sin importancia, este reflejo involuntario ha sido objeto de estudios que buscan entender qué lo provoca y por qué se transmite de una persona a otra en segundos.

Lo interesante es que no todos reaccionan igual ante un bostezo ajeno. Algunos parecen inmunes mientras otros lo repiten de manera automática. La explicación no se reduce a un simple reflejo fisiológico, sino que conecta con aspectos sociales y psicológicos que los investigadores analizan desde hace años.

Qué significa para los expertos el bostezo contagioso entre personas El bostezo es una acción natural del cuerpo que ayuda a regular la temperatura cerebral y mantener la alerta. Sin embargo, el contagio de este gesto ha despertado interés porque ocurre incluso cuando no sentimos sueño.

Diversos estudios muestran que la imitación de un bostezo responde a mecanismos sociales y a la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona.

de un bostezo responde a y a la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Según los especialistas de National Institutes of Health , el bostezo contagioso aparece con más frecuencia en individuos con altos niveles de empatía . Esto significa que quienes tienen mayor facilidad para percibir y compartir emociones ajenas son más propensos a repetir el gesto .

, el bostezo contagioso aparece con más en individuos con altos niveles de . Esto significa que quienes tienen mayor facilidad para percibir y compartir son más propensos a repetir el . Aunque la edad también influye, ya que en los niños pequeños este fenómeno no es tan común como en adolescentes y adultos.

Es por eso, que un bostezo activa áreas cerebrales relacionadas con la imitación y el control motor. Es decir, que el simple hecho de ver a otra persona abrir la boca de esa manera provoca una respuesta automática en el cerebro que difícilmente pueda evitarse.

Por qué el bostezo compartido importa en la vida social El contagio del bostezo no se limita a un detalle curioso de la conducta humana sino que aporta información sobre la forma en que nos conectamos socialmente. Este pequeño acto ocurre con mayor frecuencia entre familiares , amigos cercanos o personas con vínculos emocionales fuertes . Eso refuerza la idea de que está ligado a la empatía y a la unión del grupo.

, cercanos o personas con . Eso refuerza la idea de que está ligado a la y a la del grupo. Por eso, los especialistas plantean que bostezar junto a alguien funciona como un mecanismo de sincronización .

Este dato refuerza la idea de que existe un vínculo directo entre la capacidad de comprender a otros y la repetición del gesto. En consecuencia, el bostezo compartido se convierte en una ventana para observar cómo nos relacionamos con el entorno. El acto de bostezar cuando otro lo hace no es un simple reflejo involuntario sino una manifestación de nuestra capacidad de conexión social. La ciencia revela que este fenómeno está vinculado con la empatía y con la forma en que los grupos humanos se sincronizan entre sí. Comprender por qué ocurre ayuda a valorar la importancia de los vínculos emocionales y de la comunicación no verbal.