Es oficial: abrazar a otra persona dentro del auto puede costarte la cárcel, la licencia y miles de dólares en multas.

Además de la multa económica, la normativa estatal prevé hasta un año de prisión y la suspensión inmediata de la licencia de conducir por al menos 30 días.

El estado de Washington hizo oficial una serie de sanciones estrictas contra los conductores que abracen a otra persona mientras están al volante. Según el Código Revisado de Washington, este comportamiento es ilegal incluso si el vehículo está detenido ante un semáforo en rojo, ya que se considera una obstrucción para la conducción libre y segura.

La normativa, contenida en el capítulo 46.61 del Código Revisado de Washington (RCW), establece que llevar a otra persona en brazos de manera que impida la operación del vehículo constituye una infracción legal. El texto oficial aclara que esta conducta es suficiente para probar un caso de conducción temeraria, una categoría que conlleva repercusiones legales profundas en este estado. Es fundamental entender que la ley no hace distinciones sobre si el vehículo está en movimiento o detenido momentáneamente, por lo que el castigo aplica durante las esperas en la vía pública.

image Penas de prisión y multas de hasta 5.000 dólares Al ser calificado como un delito menor grave bajo la sección 500 del código, los infractores enfrentan la posibilidad de pasar hasta un año en una cárcel del condado. Además del tiempo en prisión, la justicia estatal puede imponer multas económicas que alcanzan los 5.000 dólares por cada incidente detectado. La rigurosidad de esta ley busca prevenir accidentes causados por la falta de control total sobre los comandos del automóvil.

Las consecuencias administrativas son severas y automáticas. Una vez confirmada la infracción, se suspenderá la licencia de conducir sin excepción durante un periodo mínimo de 30 días. Para recuperar el derecho a manejar, el infractor deberá contratar un seguro de alto riesgo (conocido como SR-22) y mantenerlo vigente por un plazo de tres años. Este tipo de póliza suele ser considerablemente más costosa que las coberturas estándar del mercado.

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Confiscación del vehículo e inhabilitación de la licencia comercial La medida también afecta el patrimonio y la carrera profesional. La ley autoriza la confiscación del vehículo tras la detención por este tipo de conducción negligente. Asimismo, quienes posean una Licencia de Conducir Comercial (CDL) podrían quedar inhabilitados de forma permanente para mantener o renovar dicho permiso, lo que impacta en su capacidad laboral en el sector del transporte. Esta regulación se mantiene vigente bajo las reglas de conducción temeraria actuales, con validez extendida hasta enero de 2029. El enfoque gubernamental es claro: cualquier acción que obstaculice la vista o el movimiento libre del conductor es una amenaza para la seguridad vial, sin importar el vínculo afectivo entre los pasajeros.