Llega Decathlon a Argentina: desde $15.000, esto cuestan los buzos y las zapatillas

A través de Grupo One, llega en octubre la primera apertura de Decathlon Argentina en el complejo Al Río (Vicente López, Buenos Aires). A la espera de la inauguración, muchos empiezan a chequear los precios de la ropa deportiva.
En octubre abrirá su primera sucursal en Buenos Aires. Ya tenía presencia en países como Chile, donde es furor entre los argentinos que hacen turismo de compras.
Si bien estará también desde octubre disponible la compra online con envío a todo el país, antes conviene comparar con los precios de Decathlon en Chile, donde son muy convenientes. ¿Serán más caros en Argentina una vez que abran las tiendas locales?
Desde unos 15 mil pesos argentinos, hay varias opciones de buzos y zapatillas en Decathlon Chile, cadena que tiene presencia con 12 locales en malls de Santiago, Viña del Mar, La Serena y Talca, entre otras ciudades.
14.000 pesos chilenos
14,58 dólares
19.833 pesos argentinos
18.000 pesos chilenos
18,75 dólares
25.500 pesos argentinos
25.000 pesos chilenos
26,04 dólares
35.417 pesos argentinos
13.000 pesos chilenos
13,54 dólares
18.417 pesos argentinos
11.000 pesos chilenos
11,46 dólares
15.583 pesos argentinos
Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.
Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.
¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 50.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 52,08 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.
Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.
Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.