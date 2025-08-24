5 alimentos que nunca deberías guardar en la puerta de la heladera y es un error de todos los días

Guardar productos sensibles en la puerta de la heladera puede acelerar su deterioro y poner en riesgo la seguridad alimentaria en la cocina.

Expertos advierten que colocar alimentos como leche, huevos, carnes crudas, frutas, verduras y quesos en la puerta de la heladera no es seguro. Este sector sufre constantes variaciones de temperatura que afectan su frescura y favorecen la proliferación de bacterias, en la cocina.

El motivo principal es que cada apertura permite el ingreso de aire caliente, generando oscilaciones térmicas que alteran la conservación. En cambio, los estantes internos y cajones mantienen el frío de forma más uniforme, lo que asegura mejores condiciones para preservar los productos.

Alimentos y heladera Condimentos y bebidas no perecederas pueden almacenarse en la puerta de la heladera, sin riesgo para su conservación, en la cocina. Web Los 5 alimentos que no deben ir en la puerta de la heladera Leche: se deteriora con rapidez cuando sufre cambios de temperatura. Los especialistas aconsejan colocarla en la parte trasera del refrigerador. Huevos: aunque muchas heladeras tengan hueveras en la puerta, deben almacenarse en su envase original dentro de una repisa interna. Carnes y aves crudas: necesitan frío estable. Es mejor ubicarlas en los estantes inferiores, dentro de recipientes cerrados, para evitar contaminación. Frutas y verduras: requieren humedad y temperatura controlada, condiciones que ofrecen los cajones, no la puerta. Quesos: deben guardarse en los compartimentos destinados a fiambres o en zonas intermedias, donde la temperatura es más constante.

La temperatura ideal de la heladera es de 4 °C o menos. Mantener este nivel ayuda a frenar el crecimiento de bacterias y prolongar la vida útil de los alimentos.

heladera Estos errores contaminan tu heladera aunque se vea limpia. WEB Qué elementos sí se pueden guardar en la puerta de la heladera Algunos productos sí pueden guardarse en la puerta, como condimentos, jugos pasteurizados, gaseosas o aderezos sin lácteos, ya que contienen conservantes que los hacen más resistentes.

Finalmente, se recomienda evitar llenar demasiado la heladera, no guardar alimentos calientes, mantener la puerta cerrada el mayor tiempo posible y limpiar regularmente estantes y cajones. Estos hábitos sencillos permiten aprovechar mejor el frío, conservar la calidad de los alimentos y prevenir enfermedades.