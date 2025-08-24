5 alimentos que nunca deberías guardar en la puerta de la heladera y es un error de todos los días

Expertos advierten que colocar alimentos como leche, huevos, carnes crudas, frutas, verduras y quesos en la puerta de la heladera no es seguro. Este sector sufre constantes variaciones de temperatura que afectan su frescura y favorecen la proliferación de bacterias, en la cocina.
El motivo principal es que cada apertura permite el ingreso de aire caliente, generando oscilaciones térmicas que alteran la conservación. En cambio, los estantes internos y cajones mantienen el frío de forma más uniforme, lo que asegura mejores condiciones para preservar los productos.
La temperatura ideal de la heladera es de 4 °C o menos. Mantener este nivel ayuda a frenar el crecimiento de bacterias y prolongar la vida útil de los alimentos.
heladera
Estos errores contaminan tu heladera aunque se vea limpia.
WEB
Qué elementos sí se pueden guardar en la puerta de la heladera
Algunos productos sí pueden guardarse en la puerta, como condimentos, jugos pasteurizados, gaseosas o aderezos sin lácteos, ya que contienen conservantes que los hacen más resistentes.
Finalmente, se recomienda evitar llenar demasiado la heladera, no guardar alimentos calientes, mantener la puerta cerrada el mayor tiempo posible y limpiar regularmente estantes y cajones. Estos hábitos sencillos permiten aprovechar mejor el frío, conservar la calidad de los alimentos y prevenir enfermedades.