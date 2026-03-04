Existen 6 alimentos con más vitamina B12 que los huevos, según nutricionistas

Aunque el huevo es una fuente popular de vitamina B12, existen otros alimentos que lo superan. Nutricionistas destacan que ayudan a prevenir déficits.

La vitamina B12 es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso, la formación de glóbulos rojos y la producción de ADN. Y el huevo, en este caso, es una de las mejores fuentes disponibles. Sin embargo, existen 6 alimentos con mayor concentración de este nutriente clave para una alimentación saludable.

Nutricionistas del National Institutes of Health señalan que existen alternativas que superan ampliamente su aporte y que pueden incorporarse fácilmente a la dieta diaria. Conocer cuáles son permite mejorar la ingesta y reducir el riesgo de deficiencias, especialmente en adultos mayores o personas con dietas restrictivas.

alimentos con vitamina B12 Estas opciones comunes permiten asegurar una ingesta adecuada. WEB Por qué los pescados grasos y las carnes rojas son las fuentes más concentradas Pescados Entre los alimentos que contienen más vitamina B12 que los huevos se destacan varios tipos de pescado. El salmón, el atún rojo y las sardinas son ejemplos claros. Estos productos no solo aportan niveles superiores de B12, sino que también ofrecen ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular.

En porciones habituales, estos pescados pueden duplicar o incluso triplicar el contenido de vitamina B12 presente en un huevo. Además, su biodisponibilidad es alta, lo que significa que el organismo la absorbe con eficiencia.

Carnes Cortes como el lomo o la carne molida contienen cantidades significativas de esta vitamina. Incorporadas con moderación dentro de una alimentación equilibrada, contribuyen a cubrir los requerimientos diarios sin necesidad de suplementación en personas sanas.

alimentos con vitamina B12 Preparar recetas con levadura nutricional permite un alto contenido de esta vitamina. WEB Mariscos, lácteos, cereales y levadura nutricional son otras de las opciones Los mariscos figuran entre las fuentes más potentes de vitamina B12. Almejas, mejillones y otras especies de mar concentran niveles particularmente elevados, superando ampliamente el aporte del huevo en igual cantidad. Además, contienen hierro y otros minerales esenciales.

figuran entre las fuentes más potentes de vitamina B12. y otras especies de mar concentran superando ampliamente el aporte del huevo en igual cantidad. Además, y Los lácteos, como la leche, el yogur y ciertos quesos, también aportan más vitamina B12 que un huevo promedio cuando se consumen en porciones adecuadas. Son opciones prácticas y accesibles para quienes no consumen grandes cantidades de carne.

como la el y ciertos también aportan más que un huevo promedio cuando se consumen en porciones adecuadas. Son opciones prácticas y accesibles para quienes no consumen grandes cantidades de carne. En el caso de los cereales fortificados, su contenido de B12 puede ser incluso mayor gracias al agregado intencional del nutriente durante el proceso industrial. Esto los convierte en una alternativa interesante, especialmente para personas con dietas vegetarianas.

su contenido de B12 puede ser incluso gracias al durante el proceso industrial. Esto los convierte en una alternativa interesante, especialmente para personas con Por último, la levadura nutricional enriquecida es una de las opciones más destacadas en alimentación basada en plantas. Cuando está fortificada, puede contener niveles significativamente superiores a los del huevo y transformarse en un recurso clave para evitar deficiencias en quienes no consumen productos de origen animal. alimentos con vitamina B12 Los pescados, al menos una vez por semana, protegen funciones vitales del organismo. WEB Aunque el huevo es un alimento nutritivo y aporta vitamina B12, no es el más concentrado en este nutriente esencial. Las 6 opciones mencionadas pueden superar su contenido.