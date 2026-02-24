El error que todos cometen al guardar tomates y hace que pierdan su sabor en 24 horas

Guardar los tomates en la heladera es uno de los errores más comunes en el hogar , y puede afectar seriamente su sabor en menos de 24 horas. Aunque parezca una buena idea para prolongar su conservación , especialistas en alimentos advierten que el frío altera su textura y su perfil aromático en la cocina .

El tomate es un fruto sensible a las bajas temperaturas. Cuando se almacena por debajo de los 12 grados, se producen cambios químicos que afectan sus compuestos volátiles, responsables del aroma y el gusto característico.

Al colocarlos en la heladera, las membranas celulares del tomate se dañan. Esto provoca una textura más harinosa y menos jugosa. Además, el frío reduce la actividad enzimática que permite desarrollar su sabor natural.

En términos prácticos, el resultado es un tomate más insípido, con menos aroma y menor intensidad. Aunque visualmente parezca igual, su calidad disminuye rápidamente.

Para una mejor conservación , los especialistas recomiendan mantener los tomates a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol. Si están maduros, conviene consumirlos en pocos días.

image

Solo en casos de calor extremo puede justificarse refrigerarlos, pero siempre es preferible retirarlos de la heladera al menos una hora antes de usarlos en la cocina, para que recuperen parte de su sabor.

Un detalle que marca la diferencia

En la rutina del hogar, pequeños hábitos influyen directamente en la calidad de los alimentos. Guardar los tomates correctamente no solo mejora el gusto de ensaladas y salsas, sino que también evita desperdiciar productos que pierden su esencia demasiado pronto.

Un cambio simple en la forma de almacenarlos puede preservar mejor su frescura y garantizar que mantengan todo su sabor natural.