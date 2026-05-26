Cómo destapar una lata sin abrelatas: el sencillo truco de la cuchara que está de moda y que siempre funciona

Quedarse sin abrelatas justo cuando hace falta abrir una conserva puede ser un problema, pero existe un truco simple con una cuchara metálica . No es cómodo como usar la herramienta correcta, pero puede resolver una emergencia si se hace con cuidado. La técnica funciona por fricción.

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La punta de la cuchara se frota contra el borde interno de la tapa hasta desgastar el metal y abrir un pequeño agujero.

No conviene usar cucharas finas, de plástico o demasiado flexibles. Pueden doblarse, romperse o hacer que la mano resbale.

La tapa de una lata es delgada. Cuando la cuchara se frota siempre en el mismo punto, el metal empieza a ceder.

Después del primer agujero, la cuchara puede usarse como una palanca pequeña para ir abriendo el borde. No es rápido, pero es más seguro que intentar cortar con un cuchillo grande.

El sitio The Prepared describe el método de la cuchara como una de las formas más seguras de abrir una lata sin herramienta especial, justamente porque evita usar elementos filosos.