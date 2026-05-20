20 de mayo de 2026 - 20:12

Cómo desechar el aceite de cocina sin tirarlo por el desagüe: el truco simple que evita obstrucciones

El aceite cuando se enfría se transforma en grasa y al desecharlo por la tubería de la bacha puede ser un caos a futuro. Un truco con solo un material lo evita.

En pequeñas cantidades, el aceite puede desecharse con este truco fácil y efectivo.

En pequeñas cantidades, el aceite puede desecharse con este truco fácil y efectivo.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Después de freír carne, papas o verduras, muchas veces queda aceite y grasa sobrante difícil de eliminar. Aunque algunas personas todavía lo arrojan directamente por la pileta, esta práctica puede convertirse en uno de los principales problemas de las tuberías de la bacha.

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La grasa caliente parece líquida al principio, pero al enfriarse se endurece rápidamente dentro de los caños, formando bloqueos que favorecen malos olores y obstrucciones costosas de reparar.

desecho para el aceite
El truco intenta cuidar las cañerías para que no se tapen ni se generen malos olores en la cocina.

El truco intenta cuidar las cañerías para que no se tapen ni se generen malos olores en la cocina.

Cómo es el truco con papel aluminio que ayuda a desechar el aceite fácilmente

El método consiste en crear una especie de recipiente improvisado utilizando papel aluminio directamente sobre la abertura de la bacha.

La idea es generar una pequeña cavidad temporal donde pueda colocarse la grasa una vez que haya perdido temperatura.

Materiales necesarios

  • Papel aluminio.
  • Un vaso pequeño o recipiente.
  • Aceite o grasa ya enfriada.

Paso a paso

  1. Cortá un trozo amplio de papel aluminio.
  2. Colocalo extendido sobre el desagüe de la pileta.
  3. Presioná suavemente el centro con un vaso o recipiente pequeño.
  4. Formá una cavidad resistente similar a una bandeja.
  5. Esperá que el aceite se enfríe completamente.
  6. Derramá lentamente la grasa dentro del hueco de aluminio.
  7. Dejá que se enfríe y solidifique aún más.
  8. Cerrá el aluminio y tiralo a la basura común.

Por qué nunca se recomienda tirar el aceite por la pileta

  • Aunque muchas personas creen que el agua caliente puede arrastrar la grasa sin problemas, el aceite termina endureciéndose más adelante dentro del sistema de tuberías.
  • Con el tiempo, estos residuos se adhieren a las paredes internas de los caños y generan acumulaciones difíciles de remover.
  • Además, la mezcla de grasa con restos de jabón y alimentos puede formar verdaderos tapones que afectan el funcionamiento del drenaje.
  • Hamburg Water insiste en que los restos de aceite y grasa deben desecharse correctamente para evitar daños en instalaciones domésticas y sistemas cloacales.

El problema no solo afecta viviendas particulares: también puede generar complicaciones en redes públicas de saneamiento.

desecho para el aceite
Se puede almacenar en recipientes cerrados o tirarlo a la basura con papel aluminio.

Se puede almacenar en recipientes cerrados o tirarlo a la basura con papel aluminio.

Desechar correctamente el aceite de cocina es fundamental para evitar obstrucciones, malos olores y daños en las tuberías del hogar. El papel aluminio viene a solucionar un problema grave a futuro.

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