Según expertos en nutrición: los dátiles son un beneficio para la digestión

Su consumo se volvió habitual en dietas equilibradas y en personas que buscan alternativas naturales a los azúcares refinados. Sin embargo, conocer qué son exactamente y cómo actúan en el organismo permite aprovechar mejor sus beneficios sin caer en excesos.
Qué son los dátiles y por qué ayudan a los intestinos
Los dátiles son frutos de la palmera datilera (Phoenix dactylifera) y se caracterizan por su textura blanda y su alto contenido de azúcares naturales. Aportan fibra dietética soluble e insoluble, fundamental para el funcionamiento del sistema digestivo.
Esta fibra favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y contribuye a mantener una microbiota saludable. También actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del intestino y mejorando la absorción de nutrientes.
Además, contienen compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación intestinal y a proteger las células del sistema digestivo frente al daño oxidativo.
Gracias a su concentración de glucosa, fructosa y sacarosa naturales, los dátiles proporcionan energía rápida y sostenida. Por eso suelen recomendarse como snack antes de realizar actividad física o durante jornadas exigentes.
También aportan minerales como potasio y magnesio, esenciales para la función muscular y nerviosa. Estos nutrientes ayudan a prevenir la fatiga y favorecen el rendimiento físico y mental.
A diferencia de los dulces procesados, su combinación de fibra y micronutrientes evita picos bruscos de azúcar en sangre cuando se consumen en cantidades moderadas.
Cuándo conviene comerlos para aprovechar sus beneficios
Los nutricionistas del sitio Healthline sugieren consumirlos en el desayuno o como colación a media mañana o tarde, momentos en los que el cuerpo puede utilizar mejor su aporte energético. También pueden incorporarse en preparaciones saludables como yogures, ensaladas o batidos.
Debido a su densidad calórica, se recomienda moderación, generalmente entre dos y cuatro unidades al día, especialmente en personas que controlan su ingesta de azúcares.
Losdátiles combinan sabor, energía y beneficios digestivos en un solo alimento. Consumidos en el momento adecuado y en porciones moderadas, pueden convertirse en una ayuda para la salud intestinal y el rendimiento diario, demostrando que lo natural también puede ser altamente nutritivo.