Según expertos en nutrición: los dátiles son un beneficio para la digestión

Dulces y muy nutritivos, los dátiles son un beneficio por sus efectos en el intestino y la energía diaria. Nutricionistas explican cuándo conviene comerlos.

Estos frutos son una ventaja para comenzar a cambiar la nutrición diaria.

Su consumo se volvió habitual en dietas equilibradas y en personas que buscan alternativas naturales a los azúcares refinados. Sin embargo, conocer qué son exactamente y cómo actúan en el organismo permite aprovechar mejor sus beneficios sin caer en excesos.

Qué son los dátiles y por qué ayudan a los intestinos

Los dátiles son frutos de la palmera datilera (Phoenix dactylifera) y se caracterizan por su textura blanda y su alto contenido de azúcares naturales. Aportan fibra dietética soluble e insoluble, fundamental para el funcionamiento del sistema digestivo.

Esta fibra favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y contribuye a mantener una microbiota saludable. También actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del intestino y mejorando la absorción de nutrientes.

Además, contienen compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación intestinal y a proteger las células del sistema digestivo frente al daño oxidativo.

Energía natural para el cuerpo y la mente

  • Gracias a su concentración de glucosa, fructosa y sacarosa naturales, los dátiles proporcionan energía rápida y sostenida. Por eso suelen recomendarse como snack antes de realizar actividad física o durante jornadas exigentes.
  • También aportan minerales como potasio y magnesio, esenciales para la función muscular y nerviosa. Estos nutrientes ayudan a prevenir la fatiga y favorecen el rendimiento físico y mental.
  • A diferencia de los dulces procesados, su combinación de fibra y micronutrientes evita picos bruscos de azúcar en sangre cuando se consumen en cantidades moderadas.

Cuándo conviene comerlos para aprovechar sus beneficios

  • Los nutricionistas del sitio Healthline sugieren consumirlos en el desayuno o como colación a media mañana o tarde, momentos en los que el cuerpo puede utilizar mejor su aporte energético. También pueden incorporarse en preparaciones saludables como yogures, ensaladas o batidos.
  • Debido a su densidad calórica, se recomienda moderación, generalmente entre dos y cuatro unidades al día, especialmente en personas que controlan su ingesta de azúcares.
Los dátiles combinan sabor, energía y beneficios digestivos en un solo alimento. Consumidos en el momento adecuado y en porciones moderadas, pueden convertirse en una ayuda para la salud intestinal y el rendimiento diario, demostrando que lo natural también puede ser altamente nutritivo.

