25 de febrero de 2026 - 21:05

Después de los 50: el pequeño cambio en las parejas que dispara la felicidad, según una investigación

Una investigación reveló un detalle en las parejas después de los 50 años que impacta directamente en el bienestar. Transforma el día a día.

En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

Según la psicología, si creciste entre los 60 y los 70, probablemente escuchaste estas 7 frases en tu familia.

Según la psicología, las personas que crecieron en los 60 y 70 sufrieron por estas 7 frases en su infancia

Por Cristian Reta
esposas infieles: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Esposas infieles: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera

Durante años, la ciencia se enfocó en las pérdidas afectivas propias del envejecimiento, como el duelo o las separaciones. Sin embargo, esta investigación puso el foco en los llamados “eventos de ganancia”: cuando una persona mayor inicia una nueva relación y decide compartir su vida cotidiana con alguien más.

parejas de 50 años
En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

Convivir, el factor que transforma la satisfacción con la vida

El trabajo analizó datos de 2.840 personas de entre 50 y 95 años pertenecientes a un estudio longitudinal sobre salud y jubilación.

La especialista observó cómo variaban los niveles de satisfacción vital y los síntomas depresivos cuando los participantes comenzaban una relación, se mudaban con su pareja o contraían matrimonio.

El hallazgo principal fue contundente

  • El bienestar aumenta de manera significativa cuando las personas deciden convivir con una nueva pareja. Compartir el hogar (cohabitar), las rutinas y el día a día resultó ser el verdadero punto de inflexión emocional, más allá del estado civil.
  • Incluso, el estudio detectó que formalizar la relación con un casamiento posterior no generaba mejoras adicionales en la felicidad si la pareja ya vivía junta. En otras palabras, la convivencia por sí misma parece aportar el beneficio emocional clave.
parejas de 50 años
En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

En las parejas mayores de 50 años su satisfacción vital aumenta por un pequeño detalle.

Nuevas relaciones, resiliencia y bienestar en la madurez

Otro aspecto llamativo es que las rupturas sentimentales en esta etapa no provocaron caídas importantes en el bienestar general, algo que contradice ideas previas.

  • La investigación sugiere que las personas mayores cuentan con recursos emocionales y redes sociales que les permiten atravesar mejor estos cambios.
  • Además, el efecto positivo de convivir con una nueva pareja fue similar tanto en hombres como en mujeres, pese a que ellos suelen reportar menor apoyo emocional externo. Esto indica que el impacto de compartir la vida cotidiana funciona de manera transversal.
  • El estudio aclara que se trata de tendencias generales y que cada historia personal puede ser diferente. Aun así, el estudio abre una mirada optimista sobre las relaciones en la madurez: el amor después de los 50 no solo es posible, sino que puede convertirse en una fuente concreta de bienestar cuando se decide dar un paso hacia la convivencia.
parejas de 50 años

Lejos de los estereotipos, la felicidad en pareja durante la segunda mitad de la vida no depende tanto de formalidades como de decisiones prácticas. Compartir el hogar y la rutina diaria emerge como el detalle que puede potenciar la satisfacción vital, demostrando que nunca es tarde para construir una vida afectiva plena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este gesto permite entender mejor la comunicación no verbal y las dinámicas entre las personas.

Una persona que mantiene la mirada fija en una conversación posee 4 hábitos definidos, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Conocer la frecuencia de limpieza permite eliminar la suciedad invisible de casa.

No es todos los días: cada cuánto debe lavarse el piso de casa de manera intensa y profunda

Por Redacción
Estas acciones cotidianas reflejan valores internos favorables en una persona.

Las personas que devuelven el carro del supermercado a su lugar poseen 4 rasgos positivos, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Estos frutos son una ventaja para comenzar a cambiar la nutrición diaria.

Según expertos en nutrición: los dátiles son un beneficio para la digestión

Por Redacción