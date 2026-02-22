¿El ayuno favorece un envejecimiento más saludable? Qué dice un experto

El ayuno intermitente se volvió popular como estrategia para bajar de peso, pero las investigaciones comenzaron a explorar un efecto más profundo: su posible impacto en el envejecimiento. Un experto revela que reducir los periodos de ingesta podría activar procesos celulares vinculados con la longevidad.
Sin embargo, no se trata simplemente de dejar de comer. El especialista advierte que los beneficios aparecen cuando se realiza de manera controlada y supervisada. Además, existen diferencias individuales que influyen en los resultados, por lo que sugiere adaptar el ayuno al estilo de vida de cada persona.
Cómo actúa el ayuno en el organismo
Uno de los mecanismos indicados por el médico en defensa de la naturopatía, Andreas Michalsen, es la capacidad del cuerpo para reciclar componentes celulares viejos o dañados, un proceso que promueve la renovación interna.
Esta limpieza natural ayuda a mantener las células en mejor estado y podría retrasar el deterioro asociado con la edad.
En este caso, observa una reducción de la inflamación crónica, un factor relacionado con enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas. Al disminuir este tipo de inflamación, el organismo reduce riesgos que suelen aumentar con los años.
Es importante destacar que en el plano metabólico, el ayuno mejora la sensibilidad a la insulina y el manejo de la glucosa, lo que puede contribuir a prevenir la diabetes y otros trastornos. Incluso dietas que imitan el ayuno mostraron efectos positivos en la función inmunitaria y en indicadores de edad biológica.
Qué tipo de ayuno se considera saludable
El especialista aclara que no se trata de pasar hambre indefinidamente, sino de establecer períodos controlados sin ingesta, como el ayuno intermitente (16:8): ayunar durante 16 horas al día para mantener una salud metabólica constante.
Otra opción adecuada es el ayuno terapéutico: periodos más largos (de 5 a más días) bajo supervisión médica para tratar condiciones crónicas como hipertensión, diabetes o reumatismo.
Aunque para que el ayuno sea efectivo a largo plazo, debe combinarse con una dieta basada en plantas (estilo mediterráneo o vegano), que es la que él considera óptima para prolongar la vida saludable.
Es importante aclarar que el acompañamiento profesional es clave, especialmente para evitar efectos adversos como la pérdida de masa muscular o deficiencias nutricionales. Cada persona requiere un enfoque adaptado a su edad, estado de salud y nivel de actividad física.
Aun así, persiste cierta controversia. Algunos estudios indican que la genética podría influir más en la esperanza de vida que el ayuno por sí solo, o que los beneficios no son uniformes en todas las personas. Por eso, la ciencia continúa investigando sus efectos a largo plazo.
El ayuno puede activar procesos asociados con un envejecimiento más saludable, pero no es una solución universal. Realizado de forma controlada y con supervisión, puede aportar beneficios.