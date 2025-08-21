21 de agosto de 2025 - 19:25

No lo sabías: el truco del bicarbonato en las papas antes de freírlas

Un truco de cocina que pocos conocen y que transforma las papas en una versión original y sabrosa. Enterate qué provoca el bicarbonato y en qué momento agregarlo.

Es un pequeño truco que deberás integrarlo en un momento exacto para que el resultado final sea perfecto.

Existen diferentes formas de hacer papas, pero al preparar unas fritas existe un ingrediente que puede cambiar el resultado final. Se trata del bicarbonato de sodio, que puede mejorar la elaboración. Solo hay que incorporarlo antes de freír, así genera una reacción que sorprende incluso a los más exigentes. Conocé el simple truco que se utiliza en todas las cocinas.

Este secreto ha comenzado a difundirse en las cocinas profesionales, donde buscan papas más doradas y con mejor textura. Lo interesante es que no se trata de una técnica compleja ni costosa, sino de un ajuste mínimo en la preparación. Lo que parece un detalle sin importancia se convierte en la clave para alcanzar un resultado mucho más atractivo al paladar.

Es un pequeño truco que deberás integrarlo en un momento exacto para que el resultado final sea perfecto.

Qué efecto provoca el bicarbonato en la preparación de las papas fritas

El bicarbonato actúa sobre la superficie de la papa al modificar el pH del agua de cocción previa.

  • Al añadir una pequeña cantidad durante el hervor, las paredes celulares de la papa comienzan a descomponerse levemente.
  • Ese proceso provoca que parte del almidón se libere y se adhiera en la parte externa, generando una superficie más rugosa que favorece la formación de una costra crujiente al freír.
  • Según el portal especializado Serious Eats, al hervir las papas con un poco de bicarbonato permite que se cocinen de manera más pareja y queden con bordes ligeramente deshechos.
  • La textura externa que se forma es la que más tarde reacciona en contacto con el aceite caliente, potenciando el dorado y logrando una fritura mucho más crujiente y dorada.
  • Además, este método evita que las papas absorban demasiado aceite, lo que ayuda a mantener un mejor equilibrio en su sabor y textura.
Es un pequeño truco que deberás integrarlo en un momento exacto para que el resultado final sea perfecto.

Cómo aplicar este truco de manera sencilla en la cocina diaria

  • Lo primero que harás es cortar las papas en el tamaño deseado y hervirlas unos minutos en agua con una cucharadita de bicarbonato.
  • Una vez que las papas muestren una ligera suavidad en los bordes, retiralas del agua y se dejalas enfriar antes de freírlas. Este paso asegura que la reacción química generada en la superficie se mantenga y se intensifique en la fritura.
  • El siguiente paso es que tengas un aceite bien caliente y freí hasta que alcancen el dorado característico.
  • Al hacerlo notarás que el exterior crea un aspecto mucho más crocante en comparación con papas que no pasaron por este proceso.

Aunque para potenciar el resultado se recomienda secarlas bien antes de colocarlas en el aceite, ya que la humedad podría disminuir la temperatura del mismo y afectar la textura final.

Es un pequeño truco que deberás integrarlo en un momento exacto para que el resultado final sea perfecto.

El secreto de unas papas fritas irresistibles no está únicamente en el aceite ni en la temperatura de cocción. El bicarbonato de sodio, al añadirse en el agua previa al hervor, transforma la superficie de la papa y genera la base de una textura crocante y dorada que encanta a todos.

