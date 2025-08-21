No lo sabías: el truco del bicarbonato en las papas antes de freírlas

Existen diferentes formas de hacer papas , pero al preparar unas fritas existe un ingrediente que puede cambiar el resultado final. Se trata del bicarbonato de sodio , que puede mejorar la elaboración . Solo hay que incorporarlo antes de freír , así genera una reacción que sorprende incluso a los más exigentes. Conocé el simple truco que se utiliza en todas las cocinas .

Este secreto ha comenzado a difundirse en las cocinas profesionales, donde buscan papas más doradas y con mejor textura . Lo interesante es que no se trata de una técnica compleja ni costosa, sino de un ajuste mínimo en la preparación . Lo que parece un detalle sin importancia se convierte en la clave para alcanzar un resultado mucho más atractivo al paladar .

El bicarbonato actúa sobre la superficie de la papa al modificar el pH del agua de cocción previa .

Es un pequeño truco que deberás integrarlo en un momento exacto para que el resultado final sea perfecto.

Aunque para potenciar el resultado se recomienda secarlas bien antes de colocarlas en el aceite, ya que la humedad podría disminuir la temperatura del mismo y afectar la textura final.

El secreto de unas papas fritas irresistibles no está únicamente en el aceite ni en la temperatura de cocción. El bicarbonato de sodio, al añadirse en el agua previa al hervor, transforma la superficie de la papa y genera la base de una textura crocante y dorada que encanta a todos.