El truco del vinagre que usan en los mejores restaurantes para conseguir papas fritas crujientes

Las papas fritas son uno de los acompañamientos más populares en todo el mundo, presentes en comidas rápidas y en cartas de restaurantes de alta gama. Sin embargo, no siempre resulta fácil conseguir esa textura crocante que se mantiene firme después de salir de la sartén.

La sartén oxidada o dañada, no la tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

En las mejores recetas , los cocineros aplican distintos trucos para garantizar que el resultado final tenga el mismo nivel que un plato gourmet. Entre esos métodos aparece un secreto simple, económico y muy efectivo: el vinagre .

La técnica de usar vinagre en el proceso previo a la fritura se destaca por su capacidad de modificar la estructura del almidón de la papa.

Al remojarlas en agua con una cucharada de este ingrediente, las tiras liberan más almidón y, al momento de freírlas, adquieren una superficie más firme y dorada.

Según especialistas en gastronomía , este paso no solo mejora la crocancia, sino que además contribuye a reducir la absorción de aceite , logrando papas menos pesadas y con un sabor más equilibrado.

En cocinas profesionales, este recurso se combina con otras prácticas como el doble hervor o la fritura en dos tiempos, lo que genera un acabado uniforme y brillante.

Paso a paso del truco con vinagre para lograr papas fritas perfectas

Para aplicar esta técnica casera inspirada en los mejores restaurantes, se necesitan pocos elementos:

Papas frescas

Aceite de freír

Vinagre blanco

Un bol con agua

Sartén o freidora

image

El procedimiento es sencillo:

Preparar el remojo : pelar y cortar las papas en tiras. Colocarlas en un recipiente con agua fría y una cucharada de vinagre durante 10 minutos.

Secado completo : escurrirlas y secarlas bien con papel absorbente para evitar que el agua genere salpicaduras al contacto con el aceite.

Fritura controlada : llevar las papas a una sartén con aceite caliente y cocinar hasta que queden doradas, girándolas de vez en cuando.

Toque final: retirarlas, dejarlas reposar sin tapa y agregar sal al gusto.

Este proceso es el que permite obtener papas fritas que conservan la crocancia incluso después de algunos minutos fuera del fuego.

Otros trucos de restaurante para mejorar las recetas de papas fritas

El uso del vinagre no es el único recurso que aplican los expertos. En cocinas de primer nivel, suelen recomendarse otras prácticas que marcan la diferencia:

Freír en dos tiempos : primero a fuego bajo para cocinar por dentro y luego a fuego alto para dorar la superficie.

Enfriar antes de freír : algunas recetas indican dejar las papas en la heladera luego del remojo, lo que ayuda a consolidar la textura.

Sal después de la fritura: para evitar que el agua de la sal humedezca la papa, se aconseja sazonar recién cuando están listas.

Estas recomendaciones, combinadas con el truco del vinagre, conforman la base de las papas fritas más famosas del mundo, las que aparecen en los platos de restaurantes reconocidos y también en versiones caseras que buscan replicar ese nivel.