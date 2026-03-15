Yerba mate: la ciencia confirma su capacidad para proteger las neuronas y prevenir el Parkinson

La yerba mate dejó de ser solo un hábito cultural para consolidarse como un aliado clave de la medicina preventiva . Investigaciones actuales del Conicet demuestran que esta infusión funciona como un alimento nutracéutico , capaz de proteger las neuronas frente al Parkinson y reducir los niveles de colesterol en sangre de forma natural .

Tradicionalmente asociada al encuentro social , la ciencia moderna ha comenzado a desglosar los componentes de la Ilex paraguariensis para entender su impacto real en la biología humana . Hoy se sabe que el mate no es solo un estimulante , sino un complejo químico que aporta casi todos los micronutrientes que el cuerpo necesita para sus funciones vitales básicas .

Uno de los avances más significativos proviene del Laboratorio de Neurobiología Experimental del Conicet , donde investigadores como Florencia Echeverría estudian el efecto neuroprotector de la yerba en modelos de la enfermedad de Parkinson . Los resultados indican que ciertos compuestos de la infusión , como la teobromina y el ácido clorogénico , tienen la capacidad de aumentar la supervivencia de las neuronas afectadas por esta patología , superando incluso la eficacia de la cafeína pura .

Esta protección se extiende también a la salud cardiovascular . El consumo regular de mate cebado caliente permite extraer eficientemente polifenoles que reducen la oxidación de las grasas en las arterias . Estudios clínicos han verificado que beber un litro diario puede disminuir el colesterol malo (LDL) entre un 15% y un 18% , mientras eleva los niveles del colesterol bueno , protegiendo activamente el tejido del miocardio .

La razón técnica de este beneficio se encuentra en las saponinas , compuestos fitoquímicos presentes en la hoja . Estas moléculas funcionan como un jabón biológico : se unen a las partículas de colesterol en el tracto digestivo , impidiendo su absorción y acelerando su eliminación del cuerpo . Simultáneamente, el alto contenido de antioxidantes contrarresta los radicales libres , evitando que estos dañen la membrana de los glóbulos rojos y el ADN celular , lo que retrasa el envejecimiento de los tejidos de forma sistémica .

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En el ámbito metabólico, la yerba mate actúa sobre el control de la glucosa. Se ha comprobado que ayuda a detener el avance de la diabetes tipo II al mejorar el perfil de lípidos en sangre y optimizar el procesamiento de los carbohidratos. A diferencia de las bebidas energéticas artificiales, el mate proporciona una estimulación dosificada. Esto ocurre porque su cafeína se diluye en un gran volumen de agua y se consume lentamente, lo que evita picos de ansiedad o problemas de insomnio.

Digestión y rendimiento deportivo de alto nivel

El impacto de la infusión alcanza también el sistema digestivo al estimular la producción de ácidos gástricos y bilis, lo que facilita el movimiento intestinal y combate el estreñimiento de manera efectiva. Estas propiedades han llevado a que deportistas de élite, como Lionel Messi o Luis Suárez, la incorporen en sus rutinas para mejorar la resistencia física y acelerar la recuperación tras el esfuerzo intenso, ya que ayuda a prevenir la acumulación de ácido láctico en los músculos.

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Finalmente, su clasificación como nutracéutico resalta que no solo nutre, sino que ofrece una alternativa farmacológica natural. Al ser una fuente rica en vitaminas del grupo B, potasio y magnesio, el mate ayuda a mantener la densidad ósea y previene la inflamación celular crónica. Se establece así como un componente esencial para quienes buscan un bienestar integral a largo plazo sin depender exclusivamente de suplementos sintéticos.