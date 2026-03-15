La unión del mate: un local del Centro mendocino ofrece las yerbas más exóticas

Tomar mate es mucho más que una costumbre: es un ritual que une a las personas. En torno a una ronda se comparten charlas , risas, pero también silencios. Y para muchos, el mate es una pausa necesaria, un instante para bajar el ritmo, pensar y conectarse con uno mismo. En Mendoza, esa tradición es el motor de un lugar que convirtió al mate y a las yerbas en toda una experiencia.

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En el centro de la Ciudad de Mendoza , una mujer atiende su local, donde presenta las yerbas más exóticas y únicas de Argentina y diferentes partes de Latinoamérica , convirtiendo su emprendimiento en el único que ofrece estos productos en la provincia. Un espacio rodeado de yerbas con peperina, lavanda y limón; otras con molienda fina y despalada; texturas puras y estacionamiento natural, y hasta yerbas combinadas con chocolate.

El local, ubicado en calle San Juan al 700 , entre Don Bosco y Pardo, ofrece paquetes de yerbas de diferentes lugares y para todos los gustos . También se ofrece venta a granel y muestras para probar. El objetivo es que cada cliente encuentre la yerba que lo identifique.

Además, el lugar invita a conocer sabores distintos, a experimentar algo nuevo y a descubrir marcas y perfiles que no suelen encontrarse en circuitos comerciales tradicionales. Un espacio que se especializa en el origen, la hoja, la molienda y la historia que hay detrás de cada paquete.

Yemina Betjane- Entre Yerbas Yemina Betjane, la mendocina que comenzó un emprendimiento único de venta de yerba mate en la provincia Noelia Gonzalez

La protagonista es la tierra

En 2020, durante la pandemia de Covid-19, Yemina Betjane decidió comenzar con un emprendimiento que le cambió la vida: comercializar yerba mate. Pero no sólo fue algo nuevo para ella, sino que marcó una diferencia con un objetivo claro: invitar a los amantes de la tradicional infusión a consumirla como un cable a tierra, una pausa en medio de la vorágine diaria.

En diálogo con Los Andes, la emprendedora cuenta cómo comenzó su emprendimiento "Entre yerbas y otras yerbas". Por diferentes circunstancias de la vida, Yemina se encontró en un momento de desesperanza y sintió la necesidad de volver a crear, generar algo propio que tuviera sentido.

Profesionalmente ella venía de la arquitectura, pero durante ese tiempo de silencio y angustia se vio obligada a mirar hacia adentro para salir de la situación en la que se encontraba, tanto emocional como económica.

En su vida siempre hubo una persona muy especial, alguien que la acompañó en momentos muy importantes y que actualmente la cuida desde el cielo: su abuela Dorotea, o como ella la llamaba, "Lala". Una mujer que define como "intuitiva, espiritual, firme y adelantada a su tiempo".

Yerba Mate- Entre Yerbas y Otras Yerbas Entre Yerbas y Otras Yerbas, un emprendimiento único de venta de yerba mate en Mendoza Noelia Gonzalez

Una madrugada, Yemina despertó y no pudo volver a dormir, por lo que decidió ir hasta la cocina para prepararse un mate. Cuando lo sostuvo en sus manos, recordó una frase de su abuela, que nació en una de esas tantas charlas que tenían cuando "Lala" la acompañaba a estudiar o preparar sus maquetas para la facultad: "Los amigos se sostienen con las dos manos, y recordá que la tierra nunca te abandona". En ese momento supo cuál era el camino que debía tomar.

"Empecé investigando la historia de la yerba mate, sus migraciones, las familias productoras. Me contacté con pequeños yerbateros y descubrí que detrás de cada paquete había relatos, esfuerzo y cultura. Con mis ahorros hice los primeros pedidos y así comenzó el proyecto. La primera yerba que vendí vino de Misiones. Así nació Entre Yerbas", relata Yemina.

Con los años, la mendocina consiguió abrir su local en pleno Centro y, con apoyo de su familia, lleva adelante este proyecto.

"Detrás de cada paquete hay tierra, familia y tradición"

"Entre yerbas y otras yerbas" no sólo nació para darle lugar a pequeños yerbateros, sino para descubrir el consumo del mate desde otra perspectiva. Yemina concibe la yerba desde una mirada menos comercial y busca interiorizarse sobre el trabajo del productor. "Entre Yerbas es un espacio donde la protagonista es la tierra y las historias que nacen de ella", sentencia.

La comerciante cuenta cómo el público recibe este proyecto y las sensaciones que nacen cada vez que alguien traspasa la puerta del local. "Para el público es una novedad. Trabajamos yerbas de distintas regiones y países: Argentina, principalmente misioneras, pero también de Uruguay, Paraguay y Brasil. Cada una con su perfil, su carácter y su cultura matera. La idea es que quien entre pueda curiosear, preguntar, probar algo diferente", cuenta.

Yemina Betjane Yemina Betjane creó "Entre Yerbas" un negocio diferente de yerba mate Noelia Gonzalez

Betjane destaca que su local es un homenaje silencioso a las mujeres que la acompañaron y enseñaron a sostenerse y a confiar en su vida. Nació de su voluntad de crear algo nuevo y del cariño y sabiduría que le dejó su "Lala", siendo el mate "el puente entre su abuela y la tierra".

Un proyecto que nace desde la necesidad de cambio y progreso y se convierte en un espacio único en el Centro mendocino, que invita a conocer y disfrutar de la yerba mate desde el lado más puro, desde su identidad.