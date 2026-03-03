La nueva vida de Lauti: hace 6 meses recibió un corazón, el lunes celebró su UPD y sorprende con su recuperación

El jueves 19 de marzo, Lautaro Gutiérrez cumplirá 17 años . Pero el lunes 30 estará celebrando los primeros 6 meses de su nueva vida. Porque el 30 de septiembre pasado, este adolescente mendocino que vive en el barrio Palumbo (Godoy Cruz) fue trasplantado del corazón, en un procedimiento y con una conmovedora historia detrás de la que habló todo el país.

No es caminar: el ejercicio fácil para cuidar el corazón y la circulación en adultos mayores

Así fue el trasplante de corazón del que habla todo el país y le dio una nueva vida a un chico de 16 años

"Es impresionante la recuperación , viene evolucionando tan pero tan bien que hasta los médicos están sorprendidos. Gracias a Dios el flaco tiene unas ganas de vivir terribles ", describe Micaela Britos , mamá de Lauti.

Este domingo, Lautaro vivió el festejo de su Último Primer Día (UPD) , al igual que otros tantos estudiantes mendocinos que el lunes 2 de marzo comenzaron las clases de lo que será su último año del secundario. Esta semana, en el colegio Nuestra Señora de la Consolata (Guaymallén), Lauti comenzó el quinto año de la modalidad de Educación Física . Y también hubo celebración del UPD en la escuela, junto a docentes, directivos y los padres de todos los chicos.

La nueva vida de Lauti: hace 6 meses recibió un corazón, volvió a nacer y su recuperación sorprende a todos

"Le hice caso a lo que me dijo la doctora, al pie de la letra y no tomé nada que ella me hubiese prohibido ", cuenta el adolescente sobre el festejo del domingo por la noche.

"Y el lunes, ya en la escuela, los directivos y docentes me dijeron que estaban muy contentos por verme bien, que habían rezado muchísimo y siempre había estado con ellos ", agrega.

"No te voy a mentir, fue volver a llorar sin parar otra vez cuando escuché esas palabras", agrega su mamá; por supuesto, emocionada una vez más.

Lautaro Gutiérrez trasplante corazón amigos Lautaro Gutiérrez de 16 años se sometió a un trasplante de corazón después de entrar al hospital a raíz de una neumonía Gentileza

Lauti va recuperando de a poco su vida normal, aunque con cuidados especiales: sigue tomando inmunosupresores, se cuida con sus hábitos y sus días como jugador de futsal en Don Orione siguen en "Stand by". Pero él sabe que, si se sigue cuidando, podrá volver a las canchas donde tan feliz ha sido siempre.

"Justamente hoy me quedé en el colegio hablando de esos, porque unas amigas me decían que antes de la operación me veían todo el tiempo cansado, agotado. Y yo también me sentía así, pero ahora estoy distinto, con más energía", se sincera

Un luchador de corazón

El 10 de agosto del año pasado, Lautaro Gutiérrez asistió a un control médico. No se sentía del todo bien, y luego de esa primera revisión le diagnosticaron una neumonía. A los días el cuadro mutó a bronquitis, aunque no evidenciaba signos de mejoras. Hasta que, finalmente, el 15 de agosto de 2025 le realizaron una tomografía con una conclusión más preocupante: lo que Lauti presentaba era una insuficiencia cardíaca.

Los estudios confirmaron que se trataba de una miocarditis aguda, mientras que el 21 de agosto el adolescente sufrió una primera descompensación, que luego se acentuó y por la que debió ser internado en el Hospital El Carmen. Allí permaneció un mes y medio, pero -dado su estado- lo derivaron de urgencia al Español.

Cuando llegó al Español, la médica que lo asistió le confirmó a la familia de Lauti que el corazón estaba funcionando a 20%. Además, les dijo que si la medicación que estaba tomando el chico no funcionaba, iba a ser necesario el trasplante "sí o sí".

Lautaro Gutiérrez trasplante de corazón Lautaro juega al fútbol en Don Orione y no ve la hora de volver a patear una pelota. Gentileza

Lauti regresó a El Carmen, pero las descompensaciones siguieron y ya no quedaba otra. Porque su corazón funcionaba solamente con la medicación y debían mantenerlo conectado a la bomba durante 24 horas.

Ya sin otra alternativa, el 4 de septiembre le confirmaron a Lauti y a su familia que había ingresado a la lista de espera de trasplante del corazón del Incucai. Y fue el 30 de septiembre por la madrugada cuando el propio Lautaro llamó por teléfono a su mamá desde el hospital y le contó que la doctora acababa de decirle que había llegado el corazón. Ese día empezó el capítulo del trasplante, que fue todo un tema también.

Embed

A las 13 de ese mismo 30 de septiembre comenzó la cirugía de ablación, que se extendió hasta las 15. Y a las 18, cuando midieron las primeras reacciones del adolescente, confirmaron que había salido todo bien.

Lautaro Gutiérrez trasplante corazón Lautaro y su mamá Micaela ya disfrutando de haber pasado lo peor. Gentileza

Lauti nunca estuvo solo, porque -además de los profesionales que lo operaron-, afuera del quirófano y en los pasillos del hospital estaba su novia (Estefanía y quien estuvo pegada a él desde el primer minuto), su familia, sus compañeros de colegio y sus amigos de Don Orione.

¡Si hasta su madrina se tatuó un corazón con el "30-09-2025", la fecha del nuevo nacimiento de Lautaro!

La nueva vida de Lauti y su corazón "a estrenar"

Poco a poco, "paso a paso" (como alguna vez inmortalizó Mostaza Merlo), Lauti ha ido retomando su vida "normal". Luego de la cirugía, a Gutiérrez le retiraron el respirador el 1 de octubre, mientras que permaneció en el hospital con monitoreo médico permanente hasta el 15 de octubre, día en que recibió el alta hospitalaria. Mientras tanto, divididos en turnos de 12 horas, su mamá -Micaela- y su papá -Víctor- se turnaron para estar permanentemente con él en la sala.

Lautaro 1

Ya en casa, Lauti fue retomando -de a poco y sin descuidar los chequeos constantes- su rutina. Siguió con todos los medicamentos que le indicaron, aunque su evolución ha sido tan notoria que los médicos le fueron bajando paulatinamente las dosis.

Además, continúa con fisioterapia como parte de su rehabilitación (comenzó el diciembre), aunque su regreso a las canchas de baldosa deberá esperar un poco más. Pero no importa, porque si hay algo que aprendió Lauti es a esperar, y sabe que cada vez falta menos para salir a jugar su propio segundo tiempo.

"Tengo que seguir recuperándome para volver a hacer deporte, casi seguro va a ser después de que termine este año. Pero la verdad es que se extraña, el otro dia veía las fotos de un partido de mis amigos y me dio la nostalgia", se sincera el pivot de Don Orione.

Lauti UPD 5 La nueva vida de Lauti: hace 6 meses recibió un corazón, volvió a nacer y su recuperación sorprende a todos Gentileza

Periódicamente Lautaro asiste a los controles médicos y en cada uno de ellos recibe la mejor de las noticias: no se evidencian signos de rechazo en su organismo para el nuevo corazón.

"Sabemos de gente que ha sido sometida a la misma operación y se demora muchísimo en retomar sus actividades, pero Lauti viene con muy buen ritmo", resume, entre la alegría y la emoción, su mamá.

Un UPD distinto y muy emotivo

El domingo 1 de marzo, en un salón de El Algarrobal (Las Heras), los alumnos de Nuestra Señora de la Consolata que están arrancando su quinto y último año de secundaria celebraron el tradicional UPD. Lo hicieron junto a algunos chicos y chicas de otras escuelas. Y, por supuesto, Lauti estuvo en el lugar.

"Le dijeron que se cuidara, que los excesos son malos. Y él se súper cuidó, sale en las fotos con un vasito de agua. Lo pasó genial con sus amigos", resume su madre. Como desde siempre, en el festejo estuvo presente Estefanía, quien también terminará el secundario este año y se ha convertido en una especie de ángel de la guarda terrenal para Lautaro.

Lauti UPD 1 La nueva vida de Lauti: hace 6 meses recibió un corazón, volvió a nacer y su recuperación sorprende a todos Gentileza

El lunes 2 de marzo, cuando en todas las escuelas secundarias de Mendoza los docentes y directivos prepararon un desayuno especial para conemorar oficialmente el UPD en las aulas, Lautaro, Estefanía y sus compañeros fueron agasajados en Nuestra Señora de la Consolata. Y allí hubo momentos de emoción extrema cuando aplaudieron y les dedicaron algunas palabras a Lauti.

Lauti UPD 4 La nueva vida de Lauti: hace 6 meses recibió un corazón, volvió a nacer y su recuperación sorprende a todos Gentileza

Y aunque aún queda todo el 2026 por delante, Gutiérrez tiene en claro que quiere seguir la carrera de arquitectura, siguiendo los pasos de su abuelo materno,

"Siempre voy a estar para lo que necesite la familia del donante"

Aunque por ley está prohibido brindar información sobre el donante de órganos -cualquiera sea- en Argentina, Lauti y su familia lograron averiguar a quién pertenecía el corazón que hoy late en él.

"Llegué a hablar con la tía del chico y ella me dijo cosas muy lindas, como que estaba feliz de que el corazón de su sobrino estuviese en mí, porque se veía que era un chico bueno. Aunque físicamente él ya no esté, emocionalmente y en todo sentido siempre va a estar acá. Y si su familia quiere que los visite, lo voy a hacer. Voy a estar para lo que necesiten", cierra Lautaro.