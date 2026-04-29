Cómo hacer zucchinis súper crujientes y saludables: la receta sin fritura que es furor en la cocina

El uso de clara de huevo en lugar de aceite permite lograr una costra dorada y una textura similar a la fritura, pero con muchas menos calorías y grasas saturadas.

Lograr que los vegetales queden crocantes en el horno sin recurrir a la fritura es el desafío de cualquier cocina saludable. Esta receta de zucchinis utiliza un ingrediente inesperado para reemplazar el aceite, logrando una textura dorada y firme que sorprende por su ligereza y por un sabor muy intenso.

El secreto de esta preparación no reside en una técnica compleja, sino en el uso estratégico de la clara de huevo. Al batirla ligeramente para romper su densidad, se convierte en el pegamento perfecto para un rebozado que no se desprende y que, ante el calor, se endurece creando una capa protectora.

Ingredientes para zucchinis rebozados al horno 2 zucchinis medianos y frescos

medianos y frescos 2 claras de huevo

½ taza de pan rallado

3 cucharadas de queso parmesano rallado

rallado Sal y pimienta a gusto

a gusto 1 cucharadita de pimentón ahumado o dulce

ahumado o dulce Perejil deshidratado a gusto

deshidratado a gusto Papel manteca para la placa image Cómo hacer zucchinis crocantes al horno: paso a paso Preparar los zucchinis: Lavar bien los zucchinis y cortarlos en láminas finas y uniformes. El grosor es clave: si las fetas son muy delgadas, se queman rápido. Un grosor de entre 4 y 5 mm es lo ideal. Preparar la mezcla seca: En un plato hondo, mezclar el pan rallado con el queso parmesano, la sal, la pimienta, el pimentón y el perejil. Integrar bien todos los ingredientes. Batir las claras Batir las claras ligeramente, solo lo suficiente para romper su densidad. No deben llegar a punto nieve: el objetivo es que queden fluidas para funcionar como pegamento. Rebozar cada rodaja: Pasar cada rodaja primero por la clara de huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que la cobertura sea total y se adhiera correctamente a toda la superficie. Hornear: Cubrir una placa con papel manteca. Disponer las rodajas sin encimar: cada una debe tener su espacio para que el aire circule. Cocinar a 200°C durante unos 20 minutos, dando vuelta las piezas a mitad del tiempo. image Alternativas en freidora de aire y consejos de guardado Quienes prefieran usar la freidora de aire pueden obtener resultados similares en menos tiempo de cocción. A 180°C, las rodajas suelen estar listas en unos 15 minutos. En ambos casos, activar la función de grill durante los últimos dos minutos potencia el color dorado característico.