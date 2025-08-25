No lo sabías: a qué edad deja de crecer el pelo, según especialistas

El crecimiento del pelo puede frenarse en una determinada edad porque tiene un límite marcado. Conocerlo ayuda a entender cambios naturales que todos atravesamos.

El pelo forma parte de la identidad y muchas veces refleja el estado de salud. Sin embargo, su crecimiento no es infinito y llega un momento en la vida en que este proceso comienza a frenarse. Aunque cada persona lo experimenta de manera distinta, los expertos señalan que existe una edad aproximada en la que ocurre.

La caída, el afinamiento y el freno del crecimiento son fenómenos que no aparecen de un día para el otro, sino que son consecuencia de cambios hormonales y biológicos. Esto explica por qué algunas personas mantienen un pelo abundante durante más tiempo y otras ven cómo su densidad disminuye antes. La ciencia ya tiene respuestas claras sobre este punto.

Según los especialistas de American Academy of Dermatology, el crecimiento del pelo está regulado por ciclos conocidos como anágeno, catágeno y telógeno.

Durante la fase anágeno , que puede durar entre 2 y 7 años , el pelo crece de manera continua. Los especialistas explican que la duración de esta fase depende en gran medida de la genética y de factores hormonales que cambian con el paso del tiempo.

, que puede durar entre , el pelo crece de manera continua. Los especialistas explican que la duración de esta fase depende en gran medida de la y de que cambian con el paso del tiempo. Por eso, el pelo tiende a reducir su crecimiento de manera notable a partir de los 40 o 50 años , en hombres y mujeres . Esto se debe principalmente a la disminución de hormonas como los estrógenos y la testosterona , que regulan la actividad de los folículos pilosos .

, en y . Esto se debe principalmente a la como los y la , que regulan la actividad de los . Los especialistas también remarcan que factores externos como el estrés, la alimentación y algunos tratamientos médicos pueden acelerar el proceso. Por eso, no todas las personas experimentan la ralentización del crecimiento a la misma edad. Sin embargo, la mayoría coincide en que el ciclo de crecimiento se acorta y el cabello se vuelve más delgado y frágil a medida que avanza la madurez.

Aunque la edad juega un papel clave en la disminución del crecimiento del pelo, existen medidas que ayudan a conservarlo más sano por más tiempo.

Una de las principales recomendaciones es que logres una dieta equilibrada que aporte proteínas , hierro , zinc y vitaminas del grupo B, todos nutrientes esenciales para fortalecer los folículos .

que aporte , , y del grupo B, todos esenciales para fortalecer los . El cuidado del cuero cabelludo también es determinante. Los especialistas sugieren que mantengas una higiene adecuada con productos suaves que no alteren el equilibrio natural de la piel. Al masajear el cuero cabelludo estimulás la circulación sanguínea ya que favorece la llegada de nutrientes a los folículos y contribuye a prolongar el crecimiento activo.

Otro aspecto fundamental es respecto al estrés. Eso provoca una caída mayor del pelo y acelera el envejecimiento capilar. Realizá técnicas de meditación, ejercicio físico regular y un buen descanso para ayudar a equilibrar este factor. El pelo no deja de crecer de forma repentina, sino que su ciclo se acorta con el paso de los años. La mayoría de las personas experimenta un freno en la velocidad de crecimiento a partir de los 40 o 50, cuando los cambios hormonales influyen directamente en los folículos. Para eso, deberás mantener algunos puntos claves como una alimentación adecuada, cuidar el cuero cabelludo y reducir el estrés.