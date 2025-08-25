25 de agosto de 2025 - 18:15

Solo con ingredientes de tu cocina: cómo preparar las galletitas de naranja más suaves y esponjosas

Esta es de las recetas clásicas que no podés no probar porque es fácil, económica y súper rendidora para el mate, café o la merienda de los chicos.

galletitas de naranja
galletitas de naranja
Por Redacción

Las galletitas de naranja son una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Son crocantes por fuera, tiernas por dentro y tienen ese toque dulce justo que las hace irresistibles. Además, son muy versátiles: perfectas para acompañar los mates de la tarde, para una merienda en familia o para servir en una mesa dulce.

Leé además

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Cómo hacer pan keto: sin huevo y sin harina

Por Andrés Aguilera
Una receta libre de gluten que puede ser una opción perfecta para variar el menú sin perder calidad ni sabor.

Cómo hacer una tarta de berenjena sin gluten: receta simple y en pocos minutos

Por Redacción

Una de las ventajas de esta receta es que no necesita ingredientes extraños ni técnicas complicadas. Con pocos pasos y elementos que seguro tenés en casa, podés preparar unas galletitas dignas de panadería. Y lo mejor: siempre salen bien. Incluso, podés darle tu impronta personal sumando chips de chocolate, glaseado o un poco de coco rallado para decorarlas.

Otra cosa que hace únicas a estas galletitas es el equilibrio entre el dulzor del azúcar y la frescura del jugo y la ralladura de naranja. Esa combinación le da una personalidad propia: no son ni demasiado empalagosas ni demasiado cítricas, sino que encuentran el punto justo para que quieras comer “una más” sin sentir culpa.

Y si hablamos de momentos ideales para disfrutarlas, sobran las opciones. Pueden ser la compañía de un café de media mañana, la sorpresa en la vianda de los chicos o el detalle para agasajar a alguien especial con algo hecho en casa.

galletitas de naranja

Ingredientes para las galletas para el mate

  • 100 g de manteca
  • 1 huevo
  • Esencia de vainilla (unas gotas)
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1/3 taza de jugo de naranja
  • 180 g de azúcar
  • 250 g de harina (se puede usar mix sin gluten)
  • 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio o 1/2 cucharadita de polvo de hornear

Preparación paso a paso para preparar 20 galletas de naranja

  1. Precalentar el horno. Encendé el horno a 180 °C para que esté listo al momento de hornear.
  2. Preparar la mezcla base. En un recipiente amplio, batí la manteca junto con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Agregá el huevo, unas gotas de esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de naranja. Mezclá bien hasta integrar todo.
  3. Incorporar los secos. Sumá la harina tamizada junto con el bicarbonato o el polvo de hornear. Uní con una espátula o cuchara de madera hasta que la masa se forme y quede manejable.
  4. Dar forma a las galletitas. Con las manos, formá pequeñas bolitas y aplastalas suavemente para darles forma.
  5. Colocalas en una placa previamente enmantecada o con papel manteca, dejando un poco de espacio entre cada una para que no se peguen al crecer en el horno.
  6. Hornear. Llevá la placa al horno precalentado y cociná por unos 12 a 15 minutos, o hasta que veas que los bordes empiezan a dorarse.
  7. Enfriar y disfrutar. Sacalas del horno, dejalas enfriar unos minutos en la placa y luego pasalas a una rejilla. Rinden aproximadamente 20 galletitas.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin grasas ni frituras: como hacer pastelitos saludables ideales para el mate

Sin grasas ni frituras: cómo hacer pastelitos saludables ideales para el mate

Por Andrés Aguilera
Esta receta es ideal para ayudar al organismo.

Mermelada de limón antiinflamatoria: la fácil receta para cuidar el organismo

Por Andrés Aguilera
como hacer lemon pie en 15 minutos con 4 ingredientes que tenes en la cocina

Cómo hacer lemon pie en 15 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Por Andrés Aguilera
Recetas de pizza sin TACC: comida simple, ingredientes accesibles y nutrición equilibrada.

Pizza sin TACC con masa perfecta: fina, crocante y fácil de hacer

Por Andrés Aguilera