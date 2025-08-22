Pizza sin TACC con masa perfecta: fina, crocante y fácil de hacer

Disfrutar de una pizza sin TACC no tiene por qué ser un desafío. Cada vez más personas buscan recetas libres de gluten que les permitan gozar de la comida tradicional sin resignar sabor ni textura.
Una de las recetas más buscadas en el mundo de la comida sin gluten. Con pocos ingredientes, logramos una opción deliciosa que cuida tu nutrición.
Disfrutar de una pizza sin TACC no tiene por qué ser un desafío. Cada vez más personas buscan recetas libres de gluten que les permitan gozar de la comida tradicional sin resignar sabor ni textura.
Esta preparación con pocos ingredientes es ideal para quienes cuidan su nutrición y desean compartir una opción que todos en la mesa puedan disfrutar, incluso quienes no tienen celiaquía pero buscan una receta más liviana.
La clave de esta receta está en la combinación justa de harinas sin gluten. Con estos ingredientes obtenés una base fina y crocante, ideal para una pizza casera.
200 g de harina de arroz
100 g de fécula de maíz
100 g de almidón de mandioca
1 cdita de sal
1 cda de azúcar
1 sobre de levadura seca (10 g)
200 ml de agua tibia
2 cdas de aceite de oliva
Esta lista de ingredientes no solo garantiza una textura perfecta, sino que también es una opción que mejora la nutrición, ya que evita harinas refinadas con gluten. Así, la comida se vuelve más ligera y fácil de digerir.
Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia, dejar reposar 10 minutos.
Mezclar las harinas y la sal en un bol grande.
Incorporar la levadura activada y el aceite de oliva.
Amasar hasta formar un bollo suave.
Dejar leudar tapado en un lugar cálido durante 40 minutos.
Estirar la masa fina sobre una placa aceitada.
Con esta receta, la base queda crocante y lista para agregar los ingredientes que más te gusten: salsa de tomate, queso sin TACC, jamón, verduras o incluso una versión más liviana para cuidar la nutrición diaria.
La ventaja de esta preparación casera es que podés personalizar tu comida con ingredientes frescos, naturales y accesibles, lo que convierte a esta pizza en una de las recetas más recomendadas para disfrutar en familia sin culpas.