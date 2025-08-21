21 de agosto de 2025 - 18:15

La receta exprés de las rosquitas de queso sin TACC para el mate y con pocos ingredientes

Estas rosquitas de queso son la prueba de que con pocos ingredientes y sin complicaciones se pueden lograr recetas irresistibles para la picada o la merienda.

Por Redacción

No hay dudas de que en cada merienda argentinahay un denominador común y es el mate que pide, sí o sí, algo rico para acompañar. Una receta que cumple con todas esas condiciones y suma un plus importante son las rosquitas de queso sin TACC, una opción express, salada y tentadora.

Estas rosquitas se preparan en muy poco tiempo y con ingredientes que seguramente ya tengas en la heladera. Muchas veces pensamos que para cocinar sin gluten es necesario tener técnicas complicadas, pero esta receta demuestra lo contrario.

La receta se hace rápido, no requiere amasados eternos ni tiempos de levado, y además te garantiza un resultado crocante por fuera y suave por dentro. Son ideales para compartir en una ronda de mate, pero también funcionan perfecto como snack de tarde o como un acompañamiento distinto para una picada.

Si querés darles un toque más tentador, podés espolvorearlas con un poco de queso rallado antes de hornearlas. Y si sos de los que disfrutan de los sabores más intensos, agregales una pizca de orégano o ají molido a la masa para variar.

Ingredientes para las rosquitas de queso

  • 1 pote de queso crema (290 g)

  • Con el mismo pote, 1 pote de queso rallado tipo pategrás

  • 6 cucharadas de queso rallado extra

  • Sal, una pizca

  • 1 pote de almidón de maíz

  • Un chorrito de leche

Paso a paso de las rosquitas de queso sin TACC

  1. En un bowl amplio, colocá el queso crema, el pote de queso rallado, las seis cucharadas adicionales de queso rallado, la pizca de sal y el pote de almidón de maíz. Sumá también un chorrito de leche para darle la humedad justa a la masa.
  2. Con la ayuda de una cuchara o directamente con las manos, uní todo hasta lograr una masa homogénea. No hace falta amasar demasiado, simplemente integrar los ingredientes.
  3. Tomá porciones de masa y formá “chorizosfinos. Luego uní los extremos de cada uno para darles la clásica forma de rosca. Este paso también es ideal para hacer con chicos, ya que es fácil y divertido.
  4. Colocá las rosquitas en una placa previamente enmantecada o con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre ellas. Llevá a un horno precalentado a 180 °C y cociná hasta que estén doradas y firmes al tacto.
  5. Una vez listas, dejalas entibiar apenas y probá la primera. Vas a ver cómo la textura crocante por fuera y tierna por dentro se combina con ese sabor intenso a queso que pide a gritos un mate.
