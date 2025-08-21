La receta exprés de las rosquitas de queso sin TACC para el mate y con pocos ingredientes

No hay dudas de que en cada merienda argentinahay un denominador común y es el mate que pide, sí o sí, algo rico para acompañar. Una receta que cumple con todas esas condiciones y suma un plus importante son las rosquitas de queso sin TACC, una opción express, salada y tentadora.
Estas rosquitas se preparan en muy poco tiempo y con ingredientes que seguramente ya tengas en la heladera. Muchas veces pensamos que para cocinar sin gluten es necesario tener técnicas complicadas, pero esta receta demuestra lo contrario.
La receta se hace rápido, no requiere amasados eternos ni tiempos de levado, y además te garantiza un resultado crocante por fuera y suave por dentro. Son ideales para compartir en una ronda de mate, pero también funcionan perfecto como snack de tarde o como un acompañamiento distinto para una picada.
Si querés darles un toque más tentador, podés espolvorearlas con un poco de queso rallado antes de hornearlas. Y si sos de los que disfrutan de los sabores más intensos, agregales una pizca de orégano o ají molido a la masa para variar.