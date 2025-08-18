La receta del budín de naranja y manzana súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina

Esta receta es ideal para el momento del desayuno o de la merienda, ya que es rápida, fácil y económica.

Hay recetas que nos trasladan directamente a la cocina de la abuela y el budín de manzana y naranja tiene esa magia: es simple, casero, perfumado y reconfortante. No hace falta ser un experto en repostería para lograrlo; con ingredientes fáciles de conseguir y unos pocos pasos, se puede preparar un budín húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

La combinación de frutas es irresistible: la naranja aporta frescura, aroma y una dulzura cítrica muy agradable, mientras que la manzana suma humedad y textura, evitando que el budín quede seco.

Además, es una excelente forma de aprovechar frutas que quizás ya están maduras y que, en vez de terminar en la basura, se transforman en un postre o una merienda espectacular.

Este budín es perfecto para acompañar el mate de la tarde, un café con leche en el desayuno o incluso como postre, con una bochita de helado de crema. Otra ventaja es que podés prepararlo con premezcla, ideal para quienes llevan una alimentación sin gluten o buscan recetas más prácticas.

Ingredientes para el budín 2 huevos

140 g de azúcar

80 g de aceite (puede ser de girasol o maíz, de sabor suave)

Jugo y ralladura de 2 naranjas

300 g de premezcla (apta para celíacos o harina común si preferís)

2 cucharadas de polvo de hornear

3 manzanas

El paso a paso para hacer el budín y el secreto para que salga perfecto En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espume y quede más clara. Este paso es clave para lograr un budín aireado y esponjoso. Sumá el aceite en forma de hilo y seguí batiendo para que se integre bien. El aceite le dará humedad y una textura suave a la preparación. Añadí el jugo y la ralladura de las dos naranjas. La ralladura es fundamental, porque concentra todo el aroma y realza el sabor fresco del budín. Mezclá la premezcla (o harina común) con el polvo de hornear y agregalos de a poco al batido. Podés hacerlo con espátula o batidor de mano, siempre con movimientos envolventes para no perder aire. Pelá y cortá las manzanas en cubitos o rallalas, según prefieras la textura. Incorporalas a la mezcla y asegurate de que se distribuyan de manera uniforme. Verté la preparación en un molde de 30 cm previamente enmantecado y enharinado. Si querés esa costrita crocante que hace la diferencia, espolvoreá azúcar por encima antes de llevarlo al horno. Cociná el budín en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos. Para comprobar que está listo, pinchalo con un palillo: si sale limpio, ya podés sacarlo. Una vez fuera del horno, dejalo reposar unos minutos y desmoldalo. Esperá a que se enfríe completamente antes de cortarlo para que no se rompa.