18 de agosto de 2025 - 18:15

La receta del budín de naranja y manzana súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina

Esta receta es ideal para el momento del desayuno o de la merienda, ya que es rápida, fácil y económica.

budín de naranja y manzana
Por Redacción

Hay recetas que nos trasladan directamente a la cocina de la abuela y el budín de manzana y naranja tiene esa magia: es simple, casero, perfumado y reconfortante. No hace falta ser un experto en repostería para lograrlo; con ingredientes fáciles de conseguir y unos pocos pasos, se puede preparar un budín húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

Leé además

La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Sin gluten y sin lactosa: la receta de pan nube, ideal para sándwich, con sólo 3 ingredientes

Por Redacción
Este budín es perfecto para compartir en el fin de semana.

Budín de zanahoria, la receta fácil, húmeda y económica para este fin de semana

Por Andrés Aguilera

La combinación de frutas es irresistible: la naranja aporta frescura, aroma y una dulzura cítrica muy agradable, mientras que la manzana suma humedad y textura, evitando que el budín quede seco.

Además, es una excelente forma de aprovechar frutas que quizás ya están maduras y que, en vez de terminar en la basura, se transforman en un postre o una merienda espectacular.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 15.52.37

Ingredientes para el budín

  • 2 huevos
  • 140 g de azúcar
  • 80 g de aceite (puede ser de girasol o maíz, de sabor suave)
  • Jugo y ralladura de 2 naranjas
  • 300 g de premezcla (apta para celíacos o harina común si preferís)
  • 2 cucharadas de polvo de hornear
  • 3 manzanas

El paso a paso para hacer el budín y el secreto para que salga perfecto

  1. En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espume y quede más clara. Este paso es clave para lograr un budín aireado y esponjoso.
  2. Sumá el aceite en forma de hilo y seguí batiendo para que se integre bien. El aceite le dará humedad y una textura suave a la preparación.
  3. Añadí el jugo y la ralladura de las dos naranjas. La ralladura es fundamental, porque concentra todo el aroma y realza el sabor fresco del budín.
  4. Mezclá la premezcla (o harina común) con el polvo de hornear y agregalos de a poco al batido. Podés hacerlo con espátula o batidor de mano, siempre con movimientos envolventes para no perder aire.
    WhatsApp Image 2025-08-18 at 15.52.38
  5. Pelá y cortá las manzanas en cubitos o rallalas, según prefieras la textura. Incorporalas a la mezcla y asegurate de que se distribuyan de manera uniforme.
  6. Verté la preparación en un molde de 30 cm previamente enmantecado y enharinado. Si querés esa costrita crocante que hace la diferencia, espolvoreá azúcar por encima antes de llevarlo al horno.
  7. Cociná el budín en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 50 minutos. Para comprobar que está listo, pinchalo con un palillo: si sale limpio, ya podés sacarlo.
  8. Una vez fuera del horno, dejalo reposar unos minutos y desmoldalo. Esperá a que se enfríe completamente antes de cortarlo para que no se rompa.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A través de un té, frío o caliente, la ciencia dice que se puede mejorar el descanso nocturno con esta planta.

La planta que calma la ansiedad y ayuda a dormir profundamente, según la ciencia

Por Redacción
Cuál de los signos del zodíaco es el más envidioso de todos.

El signo más envidioso del zodíaco: no soporta verte mejor que él

Por Andrés Aguilera
como cuidar la limpieza y el orden de tu hogar antes de recibir invitados

Cómo cuidar la limpieza y el orden de tu hogar antes de recibir invitados

Por Redacción
Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

3 trucos simples para cuidar la memoria a medida que envejecemos, según especialistas

Por Redacción