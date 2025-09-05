5 de septiembre de 2025 - 10:19

Por el colapso cloacal, Guaymallén declaró la emergencia sanitaria: qué implica y qué zonas afecta

La resolución establece controles y trabajos de mitigación mientras se ejecutan las obras de remediación. Organismos provinciales y AySAM fueron notificados para coordinar acciones.

Derrame cloacal en Corralitos. Foto: Gentileza

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Municipalidad de Guaymallén dispuso este viernes, mediante el Decreto 3125, la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en la zona de Los Corralitos y sectores aledaños. La medida se adoptó tras el colapso del colector cloacal de AySAM en calle Humberto Primo, lo que generó desbordes de efluentes que impactan en espacios públicos, cauces hídricos y en la salud de los vecinos.

Según el decreto, la emergencia abarca la intersección de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos, con posibilidad de extenderse hacia Puente de Hierro, Colonia Segovia y El Sauce.

El municipio que encabeza Marcos Calvente fundamentó la decisión en los reiterados incidentes ocurridos desde abril de este año, cuando el Departamento General de Irrigación autorizó de manera transitoria descargas al Canal Pescara para aliviar los derrames.

La Dirección de Ambiente y Energía de Guaymallén viene realizando controles diarios desde entonces, registrando nuevos desbordes en julio, lo que derivó en la resolución municipal.

El decreto establece que la emergencia se mantendrá durante todo el tiempo que demanden las obras de remediación a cargo de AySAM. Además, encomienda a la empresa sanitaria a tomar medidas de control, mitigar el impacto ambiental y realizar un seguimiento constante de la situación.

La notificación fue remitida al Departamento General de Irrigación, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia, con el objetivo de coordinar acciones para proteger la salud pública y reducir los daños ambientales en la zona afectada.

En diálogo con este medio, el director de Aysam, Humberto Mingorance, explicó quela colectora colapsada recibe efluentes de Luján, Maipú, Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz, lo que representa residuos cloacales de 500.000 personas.

La cañería, instalada hace 40 años en una zona entonces agrícola, no fue adaptada al crecimiento poblacional ni a la urbanización. Además, precisó que a lo largo de la larga trayectoria de la cañería, muchos vecinos conectaron desagües pluviales al sistema cloacal, lo que agrava el desborde durante las lluvias.

El decreto

pedido_289591_04092025 (1)

