Imputaron y enviaron a la cárcel al acusado del femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

La Fiscalía de Homicidios imputó por femicidio a Enzo Manuel Valdovino (57) , quien fue detenido en Guaymallén , en la vivienda donde residía hasta ayer su expareja, Sandra Norma Sánchez (57) , a quien habría asesinado de una puñalada.

En el marco del octavo femicidio que se registra en Mendoza en lo que va del año, Hoy la fiscal Claudia Ríos calificó el caso como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género ”, delito que tiene como única pena la prisión perpetua . En tanto, el acusado se abstuvo de declarar ante la indagatoria.

Luego, ordenó que Valdovino permanezca detenido en alguna unidad del Servicio Penitenciario provincial, a la espera de una futura audiencia de prisión preventiva.

La muerte de Sandra se produce cuando aún parece resonar la marcha realizada hace sólo una semana en el centro de San Rafael por el femicidio de la docente Rocío Maricel Collado (30), quien fue apuñaladas brutalmente y abandonada dentro de un utilitario Fiat Fiorino, hace pocos días, el 26 de agosto pasado.

En tanto que Sandra Sánchez fue asesinada a puñaladas ayer por la tarde en su casa de calle Rópolo al 6.500 en Buena Nueva, Guaymallén.

Vecinos la hallaron gravemente herida en la vereda de la vivienda, con una puñalada letal en la zona de su axila por lo que llamaron rápidamente a la línea de emergencia 911. Pese a las maniobras de urgencia, la mujer murió en el lugar.

Femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén Sandra Sánchez fue asesinada por su pareja en Guaymallén y es la nueva víctima de femicidio en Mendoza Los Andes

Enzo Valdovino fue detenido en el lugar: estaba dentro de la vivienda y los vecinos querían atacarlo, en medio de la impotencia y la conmoción, cuando llegaron los primeros policías al lugar.

Según las primeras investigaciones y la propia declaración del sospechoso, el hombre había llegado a la casa para retirar muebles tras la reciente separación de la pareja. En medio de una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual el hombre tomó un cuchillo y lo utilizó para atacar a Sandra.

Tras su aprehensión, Valdovino fue trasladado a una dependencia del Ministerio Público Fiscal para su futura imputación, por orden de fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, quien estuvo en el lugar del hecho liderando la investigación.

En Mendoza, Sandra Sánchez es la octava víctima de femicidio en lo que va del 2025, una cifra que supera a los cinco casos registrados en todo el año pasado.

Femicidios / Mendoza Ya son ocho femicidios en Mendoza de lo que va del 2025. Ilustración Los Andes

El primer caso fue el de Antonia Falcón (60), quien murió incinerada en Guaymallén el 27 de enero. Luego, Alejandra Cuevas (48) desapareció en Las Heras y fue hallada 12 días después: quemada y decapitada. En febrero, Eliana Valeria Speziale (45) fue arrojada por su expareja a un canal en Junín.

En marzo se sumaron dos víctimas más: Verónica Magallanes (49) murió en Ciudad cuando un expolicía y expareja incendió la vivienda -y también falleció en el hecho-, y Carla Del Souc (27) fue asesinada de un cuchillazo en el cuello en Rivadavia por su expareja.

El 27 de julio, en Las Heras, fue hallada en un descampado Flora Inés Moyano (61). El 26 de agosto, en San Rafael, Rocío Collado (30) fue apuñalada y decapitada por su novio. Finalmente, esta semana en Guaymallén, Sandra Norma Sánchez (57) fue asesinada por su expareja tras una discusión por muebles. Sandra Sánchez (57, Guaymallén).