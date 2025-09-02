2 de septiembre de 2025 - 17:15

Nuevo femicidio en Mendoza: la asesinaron a puñaladas cuando peleaba por los muebles con su ex

Ocurrió en el distrito de Buena Nueva. La Policía encontró a la victima herida en la vereda de su casa y tuvo que rescatar al presunto femicida de los vecinos querían lincharlo.

Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un nuevo y trágico femicidio conmocionó este martes a la localidad de Buena Nueva, en Guaymallén. El lamentable suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500 donde una mujer de 57 años fue hallada sin vida y su ex pareja quedó detenida como principal sospechoso del crimen.

Leé además

Rocío Collado, séptima víctima de femicidio en Mendoza durante 2025. Su novio Yamil Yunes fue detenido.

Imputaron por femicidio a Yamil Yunes, el novio de la docente sureña Rocío Collado

Por Redacción Policiales
justicia por rocio collado: masiva marcha y una gigantesca proyeccion que impacto en san rafael

Justicia por Rocío Collado: masiva marcha y una gigantesca proyección que impactó en San Rafael

Por Flavio Alegre

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Rópolo al 6.500 de Guaymallén, cuando Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue brutalmente apuñalada en la axila, lo que resultó en su fallecimiento poco después. El presunto autor del crimen es su ex pareja, E. V., también de 57 años, quien fue aprehendido dentro de la vivienda.

La información señala que, aproximadamente a las 15.43, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una mujer herida por arma blanca. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a la víctima tendida en la vereda con una herida punzante y solicitó asistencia médica de inmediato. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la mujer falleció poco después.

Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja
Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Según las primeras investigaciones y la propia declaración del imputado, el hombre había llegado a la vivienda para retirar muebles tras la reciente separación de la pareja. En medio de una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual el hombre tomó un cuchillo y lo utilizó para atacar a su ex pareja.

El presunto agresor fue detenido por las fuerzas de seguridad en el interior de la casa, mientras vecinos del lugar intentaban atacarlo, visiblemente conmocionados por lo sucedido.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la comisaría. En el lugar del hecho, trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica, bajo la supervisión del Ayudante Fiscal de turno y la Dra. Claudia Ríos, quienes llevan adelante la investigación de este lamentable femicidio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Encontraron a una mujer asesinada y enterrada en la patio de su casa

Encontraron a una mujer asesinada y enterrada en la patio de su casa y sospechan de su hija de 15 años

Por Redacción Policiales
Rocío Collado, séptima víctima de femicidio en Mendoza durante 2025. Su novio Yamil Yunes fue detenido.

Femicidio: revelaron los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Rocío Collado

Por Redacción Policiales
Femicidio de Rocío Collado en San Rafael: el mensaje de un amigo del femicida.

El mensaje de un amigo del femicida de Rocío Collado: "Te mandaste semejante cagada Yamil. No lo puedo creer"

Por Redacción Policiales
La comunidad sureña marchará pidiendo justicia pr el  femicidio de Rocío Collado en San Rafael. 

Femicidio de Rocío Collado: marcharán en San Rafael por el crimen de la joven docente

Por Redacción Policiales