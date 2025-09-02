Nuevo femicidio en Mendoza: la asesinaron a puñaladas cuando peleaba por los muebles con su ex

Ocurrió en el distrito de Buena Nueva. La Policía encontró a la victima herida en la vereda de su casa y tuvo que rescatar al presunto femicida de los vecinos querían lincharlo.

Femicidio en Guaymallén: asesinaron a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Un nuevo y trágico femicidio conmocionó este martes a la localidad de Buena Nueva, en Guaymallén. El lamentable suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500 donde una mujer de 57 años fue hallada sin vida y su ex pareja quedó detenida como principal sospechoso del crimen.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Rópolo al 6.500 de Guaymallén, cuando Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue brutalmente apuñalada en la axila, lo que resultó en su fallecimiento poco después. El presunto autor del crimen es su ex pareja, E. V., también de 57 años, quien fue aprehendido dentro de la vivienda.

La información señala que, aproximadamente a las 15.43, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una mujer herida por arma blanca. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a la víctima tendida en la vereda con una herida punzante y solicitó asistencia médica de inmediato. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la mujer falleció poco después.

Según las primeras investigaciones y la propia declaración del imputado, el hombre había llegado a la vivienda para retirar muebles tras la reciente separación de la pareja. En medio de una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual el hombre tomó un cuchillo y lo utilizó para atacar a su ex pareja.

El presunto agresor fue detenido por las fuerzas de seguridad en el interior de la casa, mientras vecinos del lugar intentaban atacarlo, visiblemente conmocionados por lo sucedido.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la comisaría. En el lugar del hecho, trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica, bajo la supervisión del Ayudante Fiscal de turno y la Dra. Claudia Ríos, quienes llevan adelante la investigación de este lamentable femicidio.