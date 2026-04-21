21 de abril de 2026 - 21:09

"Los vi bien, con proyectos de terminar su casa": habló el hermano de la mujer asesinada en San Martín

El femicidio de Carla Magallanes conmocionó al departamento y en las últimas horas se concretó la detención de su pareja, principal sospechoso del hecho.

Habló el hermano de la mujer asesinada en San Martín

Habló el hermano de la mujer asesinada en San Martín

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un femicidio sacudió en las últimas horas al departamento de San Martín, donde Carla Magallanes (35) fue hallada muerta dentro de la casa donde vivía en el distrito de Montecaseros.

Leé además

Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza

Quién era Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza
Detuvieron en Rivadavia a la pareja de la mujer asesinada en San Martín. (Foto Radio Regional) 

Femicidio en San Martín: detuvieron en Rivadavia a la pareja de la mujer asesinada

El sospechoso fue identificado como Gabriel Trejo, señalado como la última pareja de la víctima y principal apuntado por los investigadores. La aprehensión se concretó tras un allanamiento, luego de que se activara su búsqueda en las horas posteriores al hallazgo.

Crimen y Femicidio en San Martín

Durante horas de la tarde, Enrique, uno de los hermanos de la mujer asesinada, dialogó con Mega Noticias Mendoza y contó detalles respectó a los detalles del asesinato de su hermana. “Lo único que me llegó es un mensaje de una de mis hermanas más chicas llorando, contándome que una de mis hermanas había fallecido”, comentó. En ese sentido, afirmó: “No tengo ni idea de cómo fue, todavía no me dejan pasar”.

Embed

Respecto a la relación que mantenía Magallanes con el presunto asesino, “Estaba en pareja con Gabriel, no me acuerdo el apellido. Estaban juntos hace unos 3 años, yo hace poco que lo conocía. Él es de Rivadavia”, manifestó. También expresó que su hermana Carla "tenía hijos pero con otro matrimonio".

Además, confesó que semanas atrás pasó tiempo con ellos y no vio ningún tipo de conflicto entre la pareja. “Hace dos fines de semanas atrás tuve contacto con ellos. Los vi bien, felices con proyectos de terminar su casita, yo estuve con ellos ahí cenando, no había ningún tipo de problema". Por último, Enrique reveló que la pareja “estaba trabajando en la cosecha en la zona”.

El femicidio que sacude a San Martín

El cuerpo de Carla Magallanes fue encontrado cerca del mediodía en una vivienda ubicada en un callejón de la zona rural, en inmediaciones de Carril Norte. Según la información oficial, el llamado al 911 se recibió a las 13:17 y derivó la intervención de personal de la Comisaría 12°.

Al llegar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba sin vida en el interior de una habitación precaria, en posición semisentada. Presentaba lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre seca. En el lugar también se observaron signos de desorden y mobiliario dañado.

La madre de la víctima fue quien realizó el descubrimiento. De acuerdo con su testimonio, hacía varios días que no tenía contacto con su hija. Al llegar a la casa, notó que la puerta estaba cerrada desde afuera con una cadena y alambre, lo que le resultó sospechoso. Tras ingresar por la fuerza, encontró el cuerpo.

Las primeras evaluaciones indicaron un tiempo de muerte de entre 24 y 48 horas, aunque otras fuentes vinculadas a la investigación no descartan que el fallecimiento haya ocurrido días antes.

Producto del crimen, en horas de la tarde detuvieron a Gabriel Trejo, señalado como la última pareja de la víctima y principal apuntado por los investigadores. La aprehensión se concretó tras un allanamiento, luego de que se activara su búsqueda en las horas posteriores al hallazgo.

Trejo fue capturado luego de que se allanara un domicilio ubicado en la calle Puebla, frente al Barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, de Rivadavia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Femicidio en San Martín: encontraron muerta a una mujer de 35 años y buscan a su pareja.

Femicidio en San Martín: encontraron asesinada a una mujer de 35 años en su casa

Venta de 100 mil metros y avance sobre 90 hectáreas reactivan el proyecto del PASIP

Reactivan el proyecto del PASIP con la venta de 100 mil metros y avance sobre 90 hectáreas

La Paz: dijo que lo golpeó un caballo, pero tenía un disparo en la cabeza

Insólito caso en La Paz: dijo que lo golpeó un caballo, pero tenía un disparo en la cabeza

Operativos en San Martín: controles, personas identificadas, motos retenidas y una intervención por consumo de alcohol en la vía pública

Operativos en San Martín: motos retenidas y una intervención por consumo de alcohol en la vía pública