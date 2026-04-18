Operativos en San Martín: motos retenidas y una intervención por consumo de alcohol en la vía pública

La Policía de Mendoza realizó un operativo de alto impacto en el departamento de San Martín, con controles simultáneos sobre personas y vehículos en distintos puntos, y una intervención paralela de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) por una infracción contravencional vinculada al consumo de alcohol en la vía pública.

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El despliegue principal se desarrolló en jurisdicción de la Comisaría 39°, como parte de la estrategia provincial de prevención del delito. Durante el procedimiento, se identificó a 75 personas, de las cuales 8 fueron trasladadas a sede policial para averiguación de antecedentes y una quedó a disposición de la Justicia.

En cuanto a los controles viales, se fiscalizaron 73 vehículos entre autos, motocicletas y colectivos. Como resultado, se retuvieron 17 motos y se labraron 17 actas por distintas infracciones detectadas durante la intervención.

El operativo incluyó controles fijos y móviles, con presencia policial en puntos estratégicos y verificación de datos en tiempo real, en el marco de acciones orientadas a reforzar la prevención y ordenar la circulación.

Por otra parte, en un procedimiento realizado este sábado alrededor de las 9.30, personal de la Unidad Especial de Patrullaje intervino en una falta contravencional en la intersección de calles 60 Granaderos y carril Montecaseros.

En el lugar, los efectivos constataron la presencia de ocho hombres que consumían bebidas alcohólicas, orinando en plena calle y realizando otros actos que atentaban contra la tranquilidad de la zona y que se encontraban junto a tres vehículos estacionados, en donde supuestamente se movilizaban.

Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de Tránsito para realizar los dosajes de alcohol, que arrojaron resultados de 2,33 g/l, 1,51 g/l, 1,43 g/l, 1,20 g/l, 1,18 g/l, 0,80 g/l, 0,80 g/l y 0,66 g/l.

Tras la constatación, se aplicaron los artículos 94 y 95 de la Ley 9099/18, que sancionan el consumo de alcohol en la vía pública y las conductas que afectan la convivencia urbana. Además, se procedió al secuestro de las bebidas alcohólicas y a la verificación de domicilios de los involucrados.

Respecto de los vehículos, al encontrarse correctamente estacionados, se dispuso su entrega a familiares de los infractores.