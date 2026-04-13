Insólito: de 50 motos que controlaron en un operativo, la Policía secuestró 23

Un operativo realizado el sábado en el departamento de San Martín dejó como resultado la retención de 23 motos sobre un total de 50 controladas, casi la mitad de los rodados inspeccionados.

San Martín: secuestraron casi la mitad de las motos controladas en un operativo policial.

Un operativo realizado el sábado en el departamento de San Martín dejó como resultado la retención de 23 motos sobre un total de 50 controladas, casi la mitad de los rodados inspeccionados.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Mendoza en distintos puntos del departamento, con controles simultáneos en la vía pública. La fiscalización estuvo centrada en motocicletas y permitió detectar diversas irregularidades en la documentación y condiciones de circulación.

Además de las retenciones, se labraron 14 actas por infracciones viales y se retuvo una licencia de conducir.

Durante el operativo también se identificó a 80 personas mediante controles en la vía pública y el uso de sistema biométrico. Como resultado de esas verificaciones, una persona fue aprehendida por averiguación de antecedentes.

En paralelo, se inspeccionaron 30 vehículos en un esquema que incluyó puestos fijos y móviles distribuidos en distintos sectores.