San Martín decretó tres días de duelo departamental por la muerte de Julio Le Parc

El intendente Raúl Ruffeil anunció la medida tras conocerse el fallecimiento del artista, quien nació en Palmira.

La muerte del artista mendocino Julio Le Parc ha tenido repercusión internacional y así lo ha dado a conocer Los Andes durante esta jornada. Pero también en su provincia, el fallecimiento del veterano plástico, referente mundial del arte cinético, ha calado hondo. Tanto que hasta su departamento natal decidió decretar días de duelo.

Así es: en San Martín, departamento en el que tuvo la suerte de nacer el artista que luego se mudaría a Buenos Aires y París. Sin embargo, Mendoza y puntualmente el distrito sanmartiniano de Palmira, estuvo siempre en sus recuerdos.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, anunció por esta razón, hace minutos, que el municipio decreta tres días de duelo departamental.

Embed El intendente Raúl Rufeil lamentó el fallecimiento de #JulioLeParc (97) y aseguró que "su legado cultural trascenderá generaciones".

Además, el municipio decretó 3 días de duelo departamental en memoria del artista palmirense, que estaba radicado en Francia. pic.twitter.com/vYiLKZBiOl — Municipalidad de General San Martín (@MuniSanMartinOk) May 30, 2026

Fue a través de la cuenta de X del municipio, donde el radical expresó su profundo pesar por el fallecimiento del que consideró uno los artistas plásticos del departamento más importantes y reconocidos del mundo. En esa publicación afirmó que “su legado seguirá inspirando generaciones”.