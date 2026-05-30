30 de mayo de 2026 - 16:20

San Martín decretó tres días de duelo departamental por la muerte de Julio Le Parc

El intendente Raúl Ruffeil anunció la medida tras conocerse el fallecimiento del artista, quien nació en Palmira.

Julio Le Parc con una camiseta del Club Atlético Palmira.

Julio Le Parc con una camiseta del Club Atlético Palmira.

Foto:

Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

La muerte del artista mendocino Julio Le Parc ha tenido repercusión internacional y así lo ha dado a conocer Los Andes durante esta jornada. Pero también en su provincia, el fallecimiento del veterano plástico, referente mundial del arte cinético, ha calado hondo. Tanto que hasta su departamento natal decidió decretar días de duelo.

Leé además

Julio Le Parc: Nunca estuve apurado por tener éxito”

Adiós a Julio Le Parc: el artista que fascinó al mundo y que tuvo a Mendoza siempre en su corazón

Por Fernando G. Toledo
Dolor por la muerte de Julio Le Parc: los mensajes de despedida del arco político mendocino

Dolor por la muerte de Julio Le Parc: los mensajes de despedida del arco político mendocino

Por Redacción Sociedad

Así es: en San Martín, departamento en el que tuvo la suerte de nacer el artista que luego se mudaría a Buenos Aires y París. Sin embargo, Mendoza y puntualmente el distrito sanmartiniano de Palmira, estuvo siempre en sus recuerdos.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, anunció por esta razón, hace minutos, que el municipio decreta tres días de duelo departamental.

Embed

Fue a través de la cuenta de X del municipio, donde el radical expresó su profundo pesar por el fallecimiento del que consideró uno los artistas plásticos del departamento más importantes y reconocidos del mundo. En esa publicación afirmó que “su legado seguirá inspirando generaciones”.

"Le Parc llevó el nombre de General San Martín, Mendoza, y de la Argentina, a los principales escenarios culturales internacionales", dijo a través de una placa gráfica encabezada por una foto del artista en la que posa con una camiseta del Club Atlético Palmira en las manos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Andrés Casciani pintó un retrato de Julio Le Parc y lo compartió especialmente con Los Andes.

Retrato de Julio Le Parc: el homenaje ilustrado que compartió el artista Andrés Casciani con Los Andes

Julio Le Parc expone hoy sus obras en el Palais de Tokio

Murió el gran artista mendocino Julio Le Parc

Ventana. Imagen generada por inteligencia artificial. 

Convocatoria de Los Andes: La ventana, un cuento de Alejandro Gustavo Labayén

Por Redacción Cultura
guillermo severiche, escritor mendocino radicado en nueva york: la distancia te permite observar mas globalmente las cosas

Guillermo Severiche, escritor mendocino radicado en Nueva York: "La distancia te permite observar más globalmente las cosas"

Por Daniel Arias Fuenzalida