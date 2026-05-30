San Martín decretó tres días de duelo departamental por la muerte de Julio Le Parc

La muerte del artista mendocino Julio Le Parc ha tenido repercusión internacional y así lo ha dado a conocer Los Andes durante esta jornada. Pero también en su provincia, el fallecimiento del veterano plástico, referente mundial del arte cinético, ha calado hondo. Tanto que hasta su departamento natal decidió decretar días de duelo.
Así es: en San Martín, departamento en el que tuvo la suerte de nacer el artista que luego se mudaría a Buenos Aires y París. Sin embargo, Mendoza y puntualmente el distrito sanmartiniano de Palmira, estuvo siempre en sus recuerdos.
El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, anunció por esta razón, hace minutos, que el municipio decreta tres días de duelo departamental.
Fue a través de la cuenta de X del municipio, donde el radical expresó su profundo pesar por el fallecimiento del que consideró uno los artistas plásticos del departamento más importantes y reconocidos del mundo. En esa publicación afirmó que “su legado seguirá inspirando generaciones”.
"Le Parc llevó el nombre de General San Martín, Mendoza, y de la Argentina, a los principales escenarios culturales internacionales", dijo a través de una placa gráfica encabezada por una foto del artista en la que posa con una camiseta del Club Atlético Palmira en las manos.